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CHP'li gazeteciler yeni uyandı: Muhalefete oy verenler olarak zavallıyız

Tarihi seçim hezimeti sonrası CHP yandaşı medyadan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları gelmeye devam ediyor. Son olarak Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun dün gece akşamki canlı yayında söylediklerinin ardından, "Muhalefete oy veren milyonlarca insan olarak o kadar zavallıyız ki, kendimize acıyorum" dedi.

11:06 . 10/06/2023 Cumartesi
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Şaban Sevinç - Kemal Kılıçdaroğlu.

Şaban Sevinç - Kemal Kılıçdaroğlu.

Yedili Masa'nın seçimleri kaybetmesinin ardından yaşanan hayal kırıklığı sürüyor.

Seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanan muhalif isimler, sonucun ardından CHP yönetimine peş peşe tepkiler gösteriyor.

Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Portakal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yazık ya saf mıyım ben ya. Ya safım ya aptalım yani o zaman. Ama değişime inandım ben" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na isyan etmişti.

Yandaş gazetecilerin Kılıçdaroğlu isyanı

Portakal'ın yanı sıra muhalif medyanın bilinen isimlerinden İsmail Saymaz ve Uğur Dündar'dan da Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları geldi.

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu bu çağrılara her fırsatta kulak tıkamaya devam ediyor.

Dün akşam Sözcü TV'deki canlı yayında da istifa sorusuna kaçamak yanıtlar veren Kılıçdaroğlu, söyledikleriyle muhalif isimleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

Programın ardından sosyal medyada çok sayıda muhalif isim isyan ederken bunlardan biri de Şaban Sevinç oldu.

Bir dönem Halk TV'nin genel yayın yönetmenliği görevini de yürüten Sevinç, tepki dolu bir paylaşım yaptı.

"O kadar zavallıyız ki, kendimize acıyorum"

Sevinç, muhalefete oy veren seçmenler olarak zavallı durumuna düştüklerini belirtti.

'Kendimize acıyorum' diyen Sevinç, şu ifadeleri kullandı:

  • "Muhalefete oy veren milyonlarca insan olarak o kadar zavallıyız ki, kendimize acıyorum."

Kılıçdaroğlu kırsaldaki vatandaşların iradesini küçümseyip 'kentlerde üstünüz' dedi: 'Cevaplarınız tatmin edici değil' denince itiraz etti
Kılıçdaroğlu kırsaldaki vatandaşların iradesini küçümseyip 'kentlerde üstünüz' dedi: 'Cevaplarınız tatmin edici değil' denince itiraz etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerdeki yenilgiden 12 gün sonra ilk kez ekran karşısına çıktı. Seçimi neden kaybettiklerine yönelik kendisine yöneltilen soruya 'kırda oy alamadık' diyerek bahane üreten Kılıçdaroğlu, kırsaldaki vatandaşların iradesini açıkça küçümsedi. "Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı." diyen Kılıçdaroğlu, "Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş." diye konuştu. CHP yandaşı gazetecilerin "Cevaplarınız tatmin edici değil. 21 yıldır CHP zaten kırda kaybediyor" tepkisiyle karşılaşan, "Hayır efendim, anlatamıyorum galiba." ifadelerini kullandı.


#Şaban Sevinç
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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