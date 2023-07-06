CHP'li Gökçe Gökçen'den Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanına itiraz: CHP'de bu işi gayet iyi yapacak kadrolar var

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Kılıçdaroğlu'nun eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışman olarak atamasına tepki gösterdi.
CHP’de seçim hezimetinin ardından başlayan değişim tartışmaları devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni bir atama geldi.
Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi’nin gençlik hareketi olarak bilinen Ayyıldız Hareketi’nin kurucusu Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atadı.
Kılıçdaroğlu'nun bu ataması bazı partililer tarafından tepkiyle karşılandı. CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu’nun Ulukuş’u danışman olarak atamasını eleştirdi.
"CHP gençlik örgütlerimizde bu işi gayet iyi yapacak kadrolar var"
Gökçen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: