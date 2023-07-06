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CHP'li Gökçe Gökçen'den Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanına itiraz: CHP'de bu işi gayet iyi yapacak kadrolar var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'nin gençlik yapılanması Ayyıldız Hareketi'nin eski kurucu Genel Başkanı Gökşen Anıl Ulukuş'u danışman olarak atamasına parti içinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin paylaşımda bulunan CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Kılıçdaroğlu'nun atama kararını eleştirerek "CHP gençlik örgütlerimizde partimize danışmanlık yapacak, hatta partimizin her kademesine yönetici olacak, bu işi de gayet iyi yapacak kadrolar var. Fakat ne yazık ki hak ettiklerini partimizde henüz alamadılar. Ben o arkadaşlarımla gurur duyuyorum." dedi.

16:15 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Kılıçdaroğlu'nun eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışman olarak atamasına tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Kılıçdaroğlu'nun eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışman olarak atamasına tepki gösterdi.

CHP’de seçim hezimetinin ardından başlayan değişim tartışmaları devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni bir atama geldi.

Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi’nin gençlik hareketi olarak bilinen Ayyıldız Hareketi’nin kurucusu Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atadı.

Kılıçdaroğlu'nun bu ataması bazı partililer tarafından tepkiyle karşılandı. CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu’nun Ulukuş’u danışman olarak atamasını eleştirdi.

"CHP gençlik örgütlerimizde bu işi gayet iyi yapacak kadrolar var"

Gökçen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP gençlik örgütlerimizde partimize danışmanlık yapacak, hatta partimizin her kademesine yönetici olacak, bu işi de gayet iyi yapacak kadrolar var. Ne mutlu ki o kadrolar aşırı sağ akımlara karşı mücadelenin bu dönemde ne kadar hayati olduğunun da farkındalar, fakat ne yazık ki hak ettiklerini partimizde henüz alamadılar. Ben o arkadaşlarımla gurur duyuyorum."



#Gökçe Gökçen
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Gökşen Anıl Ulukuş
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