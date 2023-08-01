CHP'li Gökhan Günaydın'dan 'Aday ben olmalıyım' çıkışı

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, CHP'de genel başkanlık koltuğunun en güçlü adayının Gökhan Günaydın olduğunu yazdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen ve istifa etmediği sürece CHP'nin yerel seçimlerde de başarısız olacağını savunan 'değişim hareketi' umduğunu bulamadı. Kılıçdaroğlu, yapılan tüm ikazlara kulak tıkayarak partisini yerel seçimlere kendisinin götürmek istediğini belirtti.
Ancak değişim yanlılarının sadece bu çağrılarla sınırlı kalmayıp kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıkarması bekleniyor.
Sözcü yazarı Aytunç Erkin, konuyla ilgili detayları yazdığı köşe yazısında değişim hareketinin üç adayı olduğunu belirtti.
"Gökhan Günaydın pusuya yattı"
''Uzun zamandır uygun zamanı bekliyor''
Özel'in aday olma konusunda çok net olduğunu söyleyen Erkin, Gökhan Günaydın'ın buna engel olduğunu söyledi.
Erkin, "Günaydın uzun zamandır adaylık konusunda alt yapı çalışmalarını yapıyor ve uygun zamanı bekliyor. Bazı toplantılarda 'Aday ben olmalıyım' dediği konuşulanlar arasında. Ağırlıklı olarak; İmamoğlu genel başkan adayı olmayacak ama 'değişim'in adayını destekleyecek." diye yazdı.