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CHP'li Gökhan Günaydın'dan 'Aday ben olmalıyım' çıkışı

CHP'de kurultay günü yaklaştıkça genel başkanlık tartışmaları da alevlendi. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, CHP'de değişim hareketinin üç adayı olduğunu belirtti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın da genel başkanlık için konuşulduğunu belirten Erkin, "Uzun zamandır adaylık konusunda çalışmalar yapıyor ve uygun zamanı bekliyor. Bazı toplantılarda 'Aday ben olmalıyım' dediği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

12:34 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Sözcü yazarı Aytunç Erkin, CHP'de genel başkanlık koltuğunun en güçlü adayının Gökhan Günaydın olduğunu yazdı.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, CHP'de genel başkanlık koltuğunun en güçlü adayının Gökhan Günaydın olduğunu yazdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen ve istifa etmediği sürece CHP'nin yerel seçimlerde de başarısız olacağını savunan 'değişim hareketi' umduğunu bulamadı. Kılıçdaroğlu, yapılan tüm ikazlara kulak tıkayarak partisini yerel seçimlere kendisinin götürmek istediğini belirtti.

Ancak değişim yanlılarının sadece bu çağrılarla sınırlı kalmayıp kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıkarması bekleniyor.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, konuyla ilgili detayları yazdığı köşe yazısında değişim hareketinin üç adayı olduğunu belirtti.

"Gökhan Günaydın pusuya yattı"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın da genel başkanlık için konuşulduğunu belirten Erkin,
"Gökhan Günaydın pusuya yattı"
dedi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili
"İBB için partimiz adına en fazla oyu alabilecek siyasi olduğu açıktır"
cümlesini anımsatan Erkin,
"Adaylarının İmamoğlu olduğunun altını çizdi"
ifadesini kullandı.

''Uzun zamandır uygun zamanı bekliyor''

Özel'in aday olma konusunda çok net olduğunu söyleyen Erkin, Gökhan Günaydın'ın buna engel olduğunu söyledi.

Erkin, "Günaydın uzun zamandır adaylık konusunda alt yapı çalışmalarını yapıyor ve uygun zamanı bekliyor. Bazı toplantılarda 'Aday ben olmalıyım' dediği konuşulanlar arasında. Ağırlıklı olarak; İmamoğlu genel başkan adayı olmayacak ama 'değişim'in adayını destekleyecek." diye yazdı.



#Gökhan Günaydın
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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