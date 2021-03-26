CHP’li grup Kılıçdaroğlu’na rapor sundu: Parti sol düşünceden uzaklaşmamalı HDP korkmadan anlatılmalı

‘CHP İktidar Hareketi’ temsilcileri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ tabandan oy almak için yaptığı söylemlerden şikayet ederek, bu konuda rapor hazırladı. Grup, raporu Kılıçdaroğlu’na sunarak şu eleştirilerde bulundu:

"Parti sol düşünceden uzaklaşıyor"

“İttifaklar yapılırken ‘CHP sol düşünceden uzaklaşıyor, sağa kayıyor’ algısı yaratılmamalı ve parti tabanındaki ideolojik düşüncelerin dengeleri korunmalıdır.

Merkez sağ partiler ile yapılacak ittifaklarda partinin sol-sosyal demokrat değerlere bağlılığından koparılmadığı vurgulanmalı.

"HDP'ye destek verilmeli"

Seçim ittifaklarına ilişkin de Kılıçdaroğlu’ndan HDP’nin korkmadan savunulması önerisinde bulunuldu:

Seçmenlerin yarısı CHP’nin HDP’ye daha fazla destek vermesi gerektiğini düşünüyor. HDP'nin varlığı, korkmadan, çekinmeden sosyal ve siyasal yaşamın gerçekliği ve bütünlüğü içerisinde anlatılmalıdır.

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