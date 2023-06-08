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CHP'li Gürsel Erol'dan meclis başkanı seçimlerinde CHP'yi yalnız bırakan ittifak ortaklarına tepki: Büyük bir siyasi nezaketsizliktir

Cumhur İttifakı’nın adayı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321 oyla yeni Meclis Başkanı seçildi. CHP'nin adayı Tekin Bingöl ise yalnızca 131 oy aldı. Bingöl'ün mağlubiyetinin ardından paylaşımda bulunan CHP'li Gürsel Erol Deva, Saadet ve Gelecek Partisi'ne CHP'nin adayına oy vermedikleri gerekçesiyle tepki gösterdi. Erol, "Kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir." dedi.

11:04 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP'li Gürsel Erol, meclis başkanı seçimlerinde kendi adaylarını çıkaran Deva, Saadet ve Gelecek Partisi'nin siyasi nezaketsizlik yaptığını söyledi.

CHP'li Gürsel Erol, meclis başkanı seçimlerinde kendi adaylarını çıkaran Deva, Saadet ve Gelecek Partisi'nin siyasi nezaketsizlik yaptığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada 321 oy alan AK Parti ve MHP'nin adayı Numan Kurtulmuş, 30'uncu TBMM Başkanı oldu. Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

586 milletvekilinin oy kullandığı seçimde CHP'nin adayı Tekin Bingöl yalnızca 131 oy aldı. Bingöl'ün mağlubiyetinin ardından CHP'li Gürsel Erol sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Gürsel Erol'dan sert sözler: Kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir

Deva, Saadet ve Gelecek Partisi'ne CHP'nin adayına oy vermedikleri gerekçesiyle tepki gösteren Erol, şunları söyledi:

"Dün TBMM Başkanlık seçiminde, listelerimizden seçilen Deva Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin partimizin Meclis Başkanı adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir. (nokta)"

CHP kontenjanından seçilmişlerdi

CHP, 169 sandalyeden 39'unu, yani yüzde 20'den fazlasını ortakları ayırmıştı. Seçimlere CHP listelerinden giren Gelecek Partisi'nde 10, Deva Partisi'nde 14, Saadet Partisi'nde ise 10 milletvekili mecliste kendine yer bulmuştu.




#Gürsel Erol
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