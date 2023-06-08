CHP'li Gürsel Erol'dan meclis başkanı seçimlerinde CHP'yi yalnız bırakan ittifak ortaklarına tepki: Büyük bir siyasi nezaketsizliktir

CHP'li Gürsel Erol, meclis başkanı seçimlerinde kendi adaylarını çıkaran Deva, Saadet ve Gelecek Partisi'nin siyasi nezaketsizlik yaptığını söyledi.
TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada 321 oy alan AK Parti ve MHP'nin adayı Numan Kurtulmuş, 30'uncu TBMM Başkanı oldu. Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
586 milletvekilinin oy kullandığı seçimde CHP'nin adayı Tekin Bingöl yalnızca 131 oy aldı. Bingöl'ün mağlubiyetinin ardından CHP'li Gürsel Erol sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Gürsel Erol'dan sert sözler: Kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir
Deva, Saadet ve Gelecek Partisi'ne CHP'nin adayına oy vermedikleri gerekçesiyle tepki gösteren Erol, şunları söyledi:
CHP kontenjanından seçilmişlerdi
CHP, 169 sandalyeden 39'unu, yani yüzde 20'den fazlasını ortakları ayırmıştı. Seçimlere CHP listelerinden giren Gelecek Partisi'nde 10, Deva Partisi'nde 14, Saadet Partisi'nde ise 10 milletvekili mecliste kendine yer bulmuştu.