CHP'li Gürsel Erol'dan meclis başkanı seçimlerinde CHP'yi yalnız bırakan ittifak ortaklarına tepki: Büyük bir siyasi nezaketsizliktir

Altılı Masa'da cumhurbaşkanı yardımcılığı vadedilen 5 genel başkan, milletvekili adayı olmadı. 28 Mayıs ikinci tur seçimlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferle çıkmasının ardından herhangi bir koltuk elde edemeyen liderlerden, Meclis'te grup kurabilecek olanları ekibini 'grup başkanı' ile yönetecek. Ancak bu durum pek çok zorluğu beraberinde getiriyor.