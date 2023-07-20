CHP'li Gürsel Tekin: Gerekirse değişimci arkadaşlarıma gidip ‘Yanlış yapıyorsunuz’ diyeceğim

“Gerekirse kendisini ‘değişimci’ olarak tanımlayan arkadaşlarıma da gideceğim. ‘Yanlış yapıyorsunuz’ diyeceğim. ‘Gelin mart ayında zaferle sonuçlandıralım’. Benim bütün uğraşım bu. Yoksa bir delege avı falan içinde değilim.”