CHP'li Gürsel Tekin: Gerekirse değişimci arkadaşlarıma gidip ‘Yanlış yapıyorsunuz’ diyeceğim

CHP'li Gürsel Tekin, değişim isteyen partililerin yanlış yaptığını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı 12'nci yenilginin ardından 'değişim' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimlere kadar partisinin başında olacağını söylüyor.
Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP ile yerel seçimlere girilirse kaybedileceğini söyleyen 'değişim' hareketi ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde gün geçtikçe daha yüksek sesle değişimi talep ediyor.
Yaşanan son gelişmelerle ilgili Medyascope'a konuşan CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, yaptıkları son toplantı sosyal medyaya sızan 'değişimcilerin' yanlış yaptığını söyledi.
"Gerekirse gidip 'Yanlış yapıyorsunuz' diyeceğim"
Partinin toparlanması için üzerine düşen görevleri yapacağını dile getiren Tekin, “değişim” isteyenlerle de görüşebileceğini belirtti:
İmamoğlu’yla görüştüğünü söyleyen Tekin, yerel seçimlerde İstanbul’da iddialı olduklarını ve seçimi kazanabileceklerini söyledi.