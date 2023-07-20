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CHP'li Gürsel Tekin: Gerekirse değişimci arkadaşlarıma gidip ‘Yanlış yapıyorsunuz’ diyeceğim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP kurmayları ile yaptığı gizli toplantının yankıları sürerken, bir açıklama da CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin'den geldi. Değişimin kurultay takviminin başlatılarak yapıldığını belirten Tekin, "Gerekirse kendisini ‘değişimci’ olarak tanımlayan arkadaşlarıma da gideceğim. ‘Yanlış yapıyorsunuz’ diyeceğim" ifadelerini kullandı.

16:26 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP'li Gürsel Tekin, değişim isteyen partililerin yanlış yaptığını söyledi.

CHP'li Gürsel Tekin, değişim isteyen partililerin yanlış yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı 12'nci yenilginin ardından 'değişim' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimlere kadar partisinin başında olacağını söylüyor.


Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP ile yerel seçimlere girilirse kaybedileceğini söyleyen 'değişim' hareketi ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde gün geçtikçe daha yüksek sesle değişimi talep ediyor.


Yaşanan son gelişmelerle ilgili Medyascope'a konuşan CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, yaptıkları son toplantı sosyal medyaya sızan 'değişimcilerin' yanlış yaptığını söyledi.

"Gerekirse gidip 'Yanlış yapıyorsunuz' diyeceğim"

Partinin toparlanması için üzerine düşen görevleri yapacağını dile getiren Tekin, “değişim” isteyenlerle de görüşebileceğini belirtti:


“Gerekirse kendisini ‘değişimci’ olarak tanımlayan arkadaşlarıma da gideceğim. ‘Yanlış yapıyorsunuz’ diyeceğim. ‘Gelin mart ayında zaferle sonuçlandıralım’. Benim bütün uğraşım bu. Yoksa bir delege avı falan içinde değilim.”

İmamoğlu’yla görüştüğünü söyleyen Tekin, yerel seçimlerde İstanbul’da iddialı olduklarını ve seçimi kazanabileceklerini söyledi.




#Gürsel Tekin
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
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