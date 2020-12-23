Gündem CHPli Hamzaçebi Kılıçdaroğlunun uyuşturucu ve organ ticareti yapanlardan vergi alınsın sözlerini savundu
POLİTİKA

CHP’li Hamzaçebi Kılıçdaroğlu’nun ‘uyuşturucu ve organ ticareti yapanlardan vergi alınsın’ sözlerini savundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Vergiyi uyuşturucu ve organ ticareti yapanlar ile kara para aklayanlardan alacaksın” sözlerine CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’den destek geldi. Hamzaçebi, “Bir faaliyetin suç olması bu faaliyetten elde edilen kazancın vergilendirilmesine engel değildir” diyerek Kılıçdaroğlu’nu savundu.

Haber Merkezi Diğer
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada “Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara para ile devleti dolandıranlardan vergi alacaksın” demişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Vergiler uyuşturucu ve organ ticareti yapanlardan alınsın
GÜNDEM
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Vergiler uyuşturucu ve organ ticareti yapanlardan alınsın

Bu sözlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ‘uyuşturucu ve organ ticareti yapanlar ile kara para aklayanlardan vergi alacağız’ dedi. Tereddüt edenler için söyleyeyim. Bir faaliyetin suç olması bu faaliyetten elde edilen kazancın vergilendirilmesine engel değildir” diyerek Kılıçdaroğlu’nu savundu.

Kanun ne diyor?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 55’inci maddesinde "Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar verilir" ifadesi yer alıyor.

TCK’nın 55’inci maddesinin gerekçesinde "Bu düzenleme ile güdülen temel amaç, suç işlemek yoluyla kazanç elde edilmesinin önüne geçilmesidir. Kazanç müsaderesi, kara para aklama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, dolandırıcılık, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma gibi ekonomik çıkar elde etme amacıyla işlenen suçlara karşı etkin bir biçimde caydırıcılık özelliği olan yaptırım niteline kavuşmuştur" ibaresi bulunuyor.

Kılıçdaroğlu: Çiftçiler AK Parti'ye oy verirse iki elim yakalarında olacak akıl alır gibi değil
OYNAT 01:28
Kılıçdaroğlu: Çiftçiler AK Parti'ye oy verirse iki elim yakalarında olacak akıl alır gibi değil
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında çiftçilere sert çıktı. AK Parti'ye oy veren çiftçilere seslenen Kılıçdaroğlu, 'Yine gidip AK Parti'ye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak. Akıl alır gibi değil' ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
Üstünlüğü şok edici

Üstünlüğü şok edici

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak.
Büyük cezası var!

Büyük cezası var!

Sosyal medyada reklam yapan ünlülere uyarı.
CHP’li Hamzaçebi Kılıçdaroğlu’nun ‘uyuşturucu ve organ ticareti yapanlardan vergi alınsın’ sözlerini savundu

Türkiye'nin gücünün<br>sembolü haline geldi

Türkiye'nin gücünün
sembolü haline geldi

​Fransız gazetesi Türk SİHA'larını kaleme aldı.

Allahım Ya Rabbim!<br>Aklıma mukayyet ol

Allahım Ya Rabbim!
Aklıma mukayyet ol

İçişleri ​Bakanı Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Otoyolda feci kaza

Otoyolda feci kaza

Sürücü yan yatan ​TIR dorsesinin altında kalarak can verdi.
Bakan güzel<br>haberi paylaştı

Bakan güzel
haberi paylaştı

Türkiye'de artık sorun olmaktan çıktı.
Süre bir kez<br>daha uzatıldı

Süre bir kez
daha uzatıldı

​Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar.
Ortalığı savaş<br>alanına çevirdi

Ortalığı savaş
alanına çevirdi

​İstanbul Şişli'de dehşet dolu gece.
Türklere ceza

Türklere ceza

​Havalimanında Fransa ırkçılığı.
Çadırlar çamura gömüldü

Çadırlar çamura gömüldü

​Yirmi üç kamp sular altında.
Mutasyondan korkmuyoruz

Mutasyondan korkmuyoruz

BioNTech kurucusu Uğur Şahin açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.