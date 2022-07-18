CHP'li İBB AK Parti döneminde açılan İSMEK Sanat Sokağı'nın kapısına kilit vurdu

İSMEK Sanat Sokağı üç yıldan bu yana kapalı tutuluyor

AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılışı yapılan İSMEK Sanat Sokağı'nın CHP'li İBB tarafından kapatıldığı ortaya çıktı.

İSMEK Sanat Sokağı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nın katılımcıları tarafından yapılan ürünlerin satışının yapılması amacıyla 2016 yılında açıldı.

İSMEK atölyelerinde çalışan kursiyerlerin el emeği ürünlerini değerlendirmek ve onlara katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje, büyük ilgi gördü. Sultanahmet Camisi yanında bulunan sanat sokağında aynı zamanda çeşitli sanatsal aktiviteler, etkinlikler ve workshoplar gerçekleştirildi.

CHP GÖREVE GELİNCE KAPANDI

İSMEK kursiyerlerinin el emeği ürünlerini değerlendirdiği ve çok sayıda sanatsal faaliyete ev sahipliği yapan İSMEK Sanat Sokağı, Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından kapandı. İçerisinde çeşitli kafelerin bulunduğu bir yaşam alanı olan İSMEK Sanat Sokağı, 2019'dan bu yana bilinmeyen bir nedenden dolayı kapalı tutuluyor.

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Doğaçlama dans festivali adı altında ilginç gösteriler organize eden ve söz konusu etkinliğe 215 bin lira bütçe ayıran CHP'li İBB'nin İSMEK Sanat Sokağı'nı üç yıldan bu yana neden kapalı tuttuğu merak konusu oldu.

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