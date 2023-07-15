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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken mesaj: Ne 15 Temmuz dedi ne de FETÖ

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıl dönümü sebebiyle attığı mesajda "FETÖ", "15 Temmuz" ve "darbe girişimi" kelimelerine yer vermemesi tepki topladı.

18:28 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 15 Temmuz mesajı tepki topladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 15 Temmuz mesajı tepki topladı.

Bugün 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının kalkıştığı darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Üniforma giyen FETÖ'nün teröristlerinin darbe planını, Türk halkı dik duruşu ve verdiği şehitlerle bir kahramanlık destanına dönüştürdü. FETÖ'nün alçak girişiminin yıl dönümünde birçok siyasetçiden kınama ve şehitlerimizle ilgili paylaşımlar yapılırken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullulara attığı SMS ise tepki çekti.

NE 'FETÖ', NE 'DARBE', NE '15 TEMMUZ' DEDİ

15 Temmuz için 'tiyatro' nitelendirmesinde bulunan ve darbe girişimi gecesi bir belediye başkanının evine kaçarak çayını yudumlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul halkına attığı SMS'te "FETÖ", "15 Temmuz" ve "darbe girişimi" ifadelerinden hiçbirini kullanmadı.

İmamoğlu mesajında sadece "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Mesaj içerisinde 15 Temmuz yazılmaması, FETÖ ve darbe girişiminden bahsedilmemesi vatandaşların dikkatini çekti. Konuyla ilgili birçok kullanıcı, sosyal medyadan eleştirilerde bulundu.

15 TEMMUZ'DA ATTIĞI TWEET AKILLARA GELDİ

Ekrem İmamoğlu'nun attığı SMS'in ardından 15 Temmuz 2016'da attığı o tweet yeniden akıllara geldi.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Belçika'dan yaptığı Twitter paylaşımında "Tek yol demokrasi sulh içinde demokrasiye sahip çıkarak bu süreci milletçe tahrik ve taşkınlık olmaksızın aşmalıyız" ifadelerini kullandı.


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#Ekrem İmamoğlu
#15 Temmuz
#İstanbul
2 saat önce
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