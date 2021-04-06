CHP'li İBB heykellerin bakımı için özel ekip kurdu
Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Samsun’a gitmek üzere yola çıktığı Sarayburnu’na 1926 yılında dikilen Atatürk anıtı, İBB ekipleri tarafından bakıma alındı. Ayrıca, heykellerin bakım ve çalışmaları özel bir için ekip kurulduğu öğrenildi.
Sarayburnu Parkı'nda bulunan ve Türkiye'nin ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olma özelliğini taşıyan heykel, bakımsız görüntüsü dolayısıyla tepkilere neden olmuştu. Tepkilerin ardından görevlendirilen ekipler heykeli bakıma aldı.
Heykeller için ekip kurulduğu öğrenilirken, çalışmalar sonucu bronz döküm olan heykel üzerindeki atık ve kirler temizlendi. Heykelin yüzeyindeki yoğun korozyon ise temizlenerek koruyucu uygulandı.
Belli aralıklarla düzenli olarak temizlenen anıtın arka kısmı ise bugün vinç yardımıyla bir kez daha kontrol edildi. Gerekli işlemleri yapan ekipler, başka bir heykeli daha temizlemek için bölgeden ayrıldı.