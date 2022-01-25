CHP'li İBB karla mücadelede sınıfta kaldı: 2017 yılına kıyasla yapılan çalışmaların yetersizliği dikkat çekti

Meteoroloji İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yapmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önlem almaması binlerce vatandaşı mağdur etti.

İBB 10 Ocak 2017’deki kar yağışında 136 bin ton tuz, 539 ton solüsyon kullandığı ortaya çıkarken, İBB Sözcüsü Murat Ongun bugünkü kar yağışında 41 bin 670 ton tuz 21 ton solüsyon kullandığını belirtti.

İBB SÖZCÜSÜ VATANDAŞI TROLLÜKLE SUÇLADI

İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı sosyal medya paylaşımında "Kar yağışının ilk gününden bu yana Karayolları Ekipleri ve ilçe belediyeleri ile paylaşılanlar da dahil olmak üzere toplam 41670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanılmıştır. İBB depolarında 150 bin ton daha tuz mevcuttur. Tuzun olmadığı iddiası tamamen bir trol uydurmasıdır." ifadelerini kullandı.

Yapılan bu açıklamanın ardından 10 Ocak 2017 tarihinde yaşanan kar yağışında İstanbul Büyükşehir belediyesinin aldığı önlem ile günümüz İBB'sinin aldığı önlem gözler önüne serildi.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR SICAK EVLERİNDE OTURUYORMUŞ

Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar "trol" ordularının ekmek teknesidir.Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı." ifadelerine yer verdi.

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2017 yılında 120cm lik kar yağışı olduğunda bu şehirde bugün yaşanan mağduriyetin milyonda biri yaşanmadı.



Çünkü işini aşkla, sevdayla yapan bir İBB başkanı vardı İstanbulumuzda.



Kadir Topbaş başkanımıza rahmetle🤲🤲🤲#KadirTopbaş https://t.co/MoaicU8pUO — Dr.Betül Sayan Kaya 🇹🇷 (@drbetulsayan) January 24, 2022

Öte yandan yapılan açıklamanın ardından Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş sosyal medyada gündem oldu.

Topbaş'ın İBB'nin 120 cm'lik karla mücadele hakkında yaptığı açıklaması ile Ekrem İmamoğlu'nun 60 cm'lik karla mücadelede yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

HAYAT Yolda mahsur kalan oyuncu Şafak Sezer isyan etti: 'Altı saattir kımıldamıyor, Allah rızası için sesimizi duyun'

OYNAT 00:44 ​Yolda kalan vatandaş isyan etti: Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap İstanbul'da gün boyu devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle saatlerce yolda kalan vatandaşlar ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan bir kişi, 'Balık keyfi yap' diyerek tepkisini dile getirdi.



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