CHP'li İBB programında terör örgütü propagandası yapmıştı: Pınar Aydınlar için 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda şarkıcı Pınar Aydınlar’ın sahne alarak örgüt propagandası yaptığı iddiasına ilişkin yargılandığı davada, mütalaa açıklandı. Savcılık, Aydınlar’ın ’basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Mütalaa açıklandı: 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Aydınlar’ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımların terör örgütü ile ilgili bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtma, benimseme ya da yayma amacıyla yapıldığını aktardı.
Örgüt üyeliğinden beraat talebi
Açıklanan mütalaada ayrıca, yapılan aramalar sonucu ele geçirilen ’HDK Bileşenleri Delege Listesi ve 2.ve 3. Bölge Adayları’ isimli Excel dosyası içerisinde Kağıthane’de ’eş başkan’ olarak Aydınlar’ın isminin yazılı olduğu, iletişim bilgilerinin bulunduğu ancak sanık Aydınlar’ın savunmasında sanatçı kimliği nedeniyle konsere çağrılmış olabileceğini ve listede isminin kim tarafından ve ne amaçla yazıldığı konusunda bilgi sahibi olmadığını söylediği aktarıldı. Her türlü kuşkudan uzak, somut delil elde edilemediğinin belirtildiği mütalaada, sanığın ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan beraatına karar verilmesi istendi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Aydınlar ile avukatına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.