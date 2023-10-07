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CHP'li İBB vatandaşı çileden çıkardı: Taksim'de yürüyen merdiven 'yürümüyor'

Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü İBB'nin yürüyen merdivenleri ise yürümüyor. İstanbul'un en önemli merkezlerinden Taksim’deki alt geçidin çalışmayan yürüyen merdivenleri vatandaşları çileden çıkardı. Merdivenleri çıkmakta zorlanan engelli bir vatandaş "Lanet olsun bu CHP’ye, bu belediye başkanına merdivenler 3 gündür çalışmıyor." diyerek tepki gösterdi.

09:41 . 7/10/2023 Cumartesi
IHA
Taksim

Taksim

CHP'li belediye başkanı
Ekrem İmamoğlu
'nun 'yönetemediği' İstanbul'da hemen hemen her gün gündeme gelen toplu ulaşımdaki arızalarının yanı sıra yürüyen merdivenler de çoğu noktada çalışmıyor.

İstanbul’da en çok turistin ziyaret ettiği, kentin en kalabalık yerlerinden biri olan Taksim’de vatandaşları çileden çıkaran büyük bir sorun yaşanıyor. 2013 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından açılarak vatandaşlara sorunsuz bir şekilde hizmet veren Taksim Alt Geçidi’nin yürüyen merdivenleri son yıllarda sık sık çalışmamaya başladı. Aynı problemin yeniden yaşandığı görüldü.

Taksim Alt Geçidi’nden meydana çıkmak için yürüyen merdivenlere yönelen insanlar merdivenlerin çalışmadığını görünce onlarca basamağı tek tek çıkmak zorunda kaldı. Özellikle engelli vatandaşların, yaşlıların ve bebek arabalı ailelerin büyük zorluk çektiği görülürken, sorunun son 3 gündür devam ettiği öğrenildi. Engelli bir vatandaş mevcut İBB yönetiminden hiç memnun olmadığını söyleyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na adeta ateş püskürdü.

"Lanet olsun bu belediye başkanına"

Yürüyen merdivenler çalışmadığı için onlarca basamağı güçlükle çıktığı görülen Sefer Yüksel isimli engelli vatandaş, "Ben Büyükşehir’den memnun değilim. Bütün merdivenler biz engelliler için sorun. Yürüyemiyorum, yukarı zorla çıktım. Maalesef hiçbiri çalışmıyor. Kendisi tatilde. Bir vatandaş olarak şikayetçiyim. Lanet olsun bu CHP’ye, bu belediye başkanına" diyerek tepki gösterdi.

Engelli vatandaşa yardımcı olan bir başka vatandaş ise, "Merdivenler 3 gündür çalışmıyor. Adama yazık günah değil mi şimdi? Başka söyleyecek bir şeyim yok" dedi.


İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı

Fatih'te bir İETT otobüs şoförü aynasına çarptığını öne sürdüğü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı. Saldırganı yolcular sakinleştirmeye çalışırken taraflar ifadeleri alınmak üzere Emniyete götürüldü. Olay, bugün sabah saatlerinde Fatih Millet Caddesi'nde meydan geldi. İddiaya göre 34 NL 7518 plakalı otobüsü kullanan İETT şoförü cadde üzerinde ilerlerken 34 HO 1844 plakalı başka bir İETT otobüsünün aynasına çarptı. Otobüsün aynasına çarpılmasına sinirlenen sürücü, aracından aldığı baltayla diğer otobüs şoförüne saldırdı. Baltayla otobüsün camını ve aynasını kıran şoförü yolcular sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ifadeleri alınmak üzere karakola götürürken, otobüsler yetkililer tarafından olay yerinden çekildi. İBB'den alınan bilgiye göre, baltayla başka bir İETT şoförüne saldıran sürücünün şoförlük belgesi iptal edildi. Konuyla ilgili adli süreç başlatıldı.


#İstanbul
#taksim
#yürüyen merdiven
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