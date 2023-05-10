CHP'li İBB'de bir terör sevici skandalı daha: PKK'ya kimse bir şey söyleyemez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde PKK sempatizanı şahsın terör propagandası yaptığı ortaya çıktı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun terör sempatizanlarını doldurduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yeni bir skandal daha gün yüzüne çıktı.
İmamoğlu'nun İBB İtfaiyesi'nde işe aldığı bir terör sempatizanının diğer personellerle tartıştığı, "PKK'ya kimse bir şey söyleyemez." dediği öğrenildi.
Diğer personeller, terör sempatizanı şahıs hakkında şikayetçi olurken konunun yargıya taşındığı da belirtildi.
PKK sevici şahıstan terör propagandası
Edinilen bilgilere göre; iddiaya konu olan olay 3 Mayıs tarihinde saat 18.00 sıralarında yaşandı. Beyoğlu Grup lokalinde istirahat eden memur statüsündeki merdiven operatörü ile Ekrem Memiş adındaki terör örgütü PKK sempatizanı itfaiye eri yanlarında bulunan 4 personelle birlikte haberleri izliyordu.
Haberlerde terör örgütü PKK'lı teröristlere yönelik haberin ardından merdiven operatörü personel ile Ekrem Memiş arasında sohbet başladı.
Vatansever merdiven operatörünün Memiş'e "Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?" sorusunu sorması üzerine Memiş, PKK'lı teröristleri kastederek "O kişilerin sayılarının artması lazım. Türk Bayrağına ne gerek var?" cevabını verdi.
"PKK'ya kimse bir şey söyleyemez"
Merdiven operatörü olan itfaiye eri ise "O zaman vatan bölünse Güneydoğu'ya gidecek misin?" şeklinde soru sorarak cevap verdi. Bunun üzerine Memiş ise "Biz daha Ankara ve İstanbul'u alacağız" diyerek cevap vermesi üzerine ikili arasında argo içerikli tartışma başladı. Atışma esnasında Memiş, "PKK'ya kimse bir şey söyleyemez. Bombalar ve silahlar da senin g… girer" söyleminde bulundu. Bu tartışmaya şahit olan Ahmet Aygün, Emre Kaya, Emre Üder ve Zafer Yıldırım diğer 4 personel PKK yandaşı Ekrem Memiş'ten şikayetçi oldu. İBB İstanbul İtfaiesi Beyoğlu Grup Amirliği'ne konuyu dilekçeyle bildiren ve şikayetçi olan vatansever İtfaiye erleri bununla da yetinmeyip konuyu yargıya taşıdı.
CHP'li ekipten vatansever personele mobbing
Konunun yargıya taşınmasının ardından CHP'nin 31 Mart 2019'daki Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı olan Remzi Albayrak'ın seçimi kaybetmesinden sonra getirildiği İBB İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki ekibi ve Beyoğlu Grup Amirliği'ndeki yetkililerin vatansever İtfaiye erlerine şikayetlerini geri çekmeleri yönünde baskı ve mobbing yaptığı öne sürüldü.