Gündem CHPli İlçe Başkanı Suat Özçağdaşın İletişim Başkanı Altunun evini gizlice görüntülemesi hakkında soruşturma başlatıldı
İSTANBUL

CHP'li İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntülemesi hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, parti teşkilatından iki kişiyi alıp İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamak isterken polislere yakalanmıştı. Özçağdaş, güvenlik güçlerinin uyarısını dikkate almayıp olay yerinden kaçmış, koruma polislerine 'yine geleceğim' diyerek meydan okumuştu. Skandal olayın ardından yetkililer harekete geçti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi DHA
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eviyle ilgili ortaya atılan iddiaların ardından CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, yanına parti teşkilatından iki partiliyi daha alıp Altun'un evinin önüne gitmiş, cep telefonuyla fotoğraf çekmeye başlamıştı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntüledi
GÜNDEM
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntüledi

Yasak dinlemediler

Üç kişinin Fahrettin Altun'un evinin önünde araçtan inip fotoğraf çektiklerini gören koruma polisleri anında duruma müdahale etmişti. Polisler, kişilerin yanına giderek, "Bu ikamet ve konut sahibi kişi daimi korunma altında, fotoğraflama yapmak yasak ve izne bağlı" uyarısında bulunmuştu. Ancak Özçağdaş
güvenlik güçlerinin uyarısını dikkate almayıp olay yerinden kaçmış, koruma polislerine 'yine geleceğim' diyerek meydan okumuştu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

'İnşaat var mı diye fotoğraf çektim'

Öte yandan, Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla soruşturma başlatılan Özçağdaş’ın dün gece ifadesi alındı. CHP'li ilçe başkanının, "İnşaat var mı diye fotoğraf çektim” dediği, gerekçe olarak da 'gerçekte inşaat olup olmadığını tespit etmek' olarak gösterdiği öğrenildi.

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