CHP'li İlhan Cihaner: Tarif ettiğimiz değişim olmazsa dağılırız

CHP Genel Başkanlığına aday olacağını duyuran İlhan Cihaner'den 'dağılırız' çıkışı.
Seçim hezimetinin ardından yapılan değişim ve istifa çağrılarına rağmen koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip olduğunu duyuran Eski CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Medyascope'a konuşan Cihaner', değişimin gerçekleşmemesi durumunda en kötü senaryonun ne olacağı soruldu.
'Partinin atomize olmasına gidecek bir süreç yaşanabilir'
Cihaner soldan bakanlar olarak parti içinde lanetlendiklerini ancak dağılmaya karşı partinin tutkalı olduklarını da savundu.