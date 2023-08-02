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CHP'li İlhan Cihaner: Tarif ettiğimiz değişim olmazsa dağılırız

CHP'de 'değişim' kavgası gün geçtikçe büyürken, genel başkanlığa aday olduğunu duyuran eski milletvekili İlhan Cihaner'den dikkat çeken bir çıkış geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Cihaner, "Eğer bahsettiğimiz çerçevede veya o çerçeveye yakın bir değişim gerçekleşmezse maalesef CHP yerel yönetimlerde beklenen başarıyı elde etmemesi sonucunda partinin atomize olmasına gidecek bir süreç yaşanabilir." dedi.

14:51 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanlığına aday olacağını duyuran İlhan Cihaner'den 'dağılırız' çıkışı.

CHP Genel Başkanlığına aday olacağını duyuran İlhan Cihaner'den 'dağılırız' çıkışı.

Seçim hezimetinin ardından yapılan değişim ve istifa çağrılarına rağmen koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip olduğunu duyuran Eski CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Medyascope'a konuşan Cihaner', değişimin gerçekleşmemesi durumunda en kötü senaryonun ne olacağı soruldu.

'Partinin atomize olmasına gidecek bir süreç yaşanabilir'

Cihaner,
"Eğer bahsettiğimiz çerçevede veya o çerçeveye yakın bir değişim gerçekleşmezse maalesef CHP yerel yönetimlerde beklenen başarıyı elde etmemesi sonucunda partinin atomize olmasına gidecek bir süreç yaşanabilir."
ifadelerini kullandı.

Cihaner soldan bakanlar olarak parti içinde lanetlendiklerini ancak dağılmaya karşı partinin tutkalı olduklarını da savundu.

'Değişimi eğer bu şekilde yapamazsak sıkıntı'

Dağılmanın önüne geçen engellerden biri olduklarını ifade eden Cihaner,
"Bakıyorsunuz parti içinde sanki iki grup varmış gibi tartışılıyor. Başka şeyler de söyleyenler de var. Üstelik tabanda da çok güçlü. Bu siyaseti parti içinde yapmaya çalışanlara bir düşman siyaseti uygulanıyor. Tabanın böyle olmadığını bildiğimiz için biz umutluyuz. Değişimi eğer bu şekilde yapamazsak sıkıntı."
diye konuştu.


#İlhan Cihaner
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
38 dakika önce
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