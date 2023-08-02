CHP'li İlhan Cihaner: Tarif ettiğimiz değişim olmazsa dağılırız

"Bakıyorsunuz parti içinde sanki iki grup varmış gibi tartışılıyor. Başka şeyler de söyleyenler de var. Üstelik tabanda da çok güçlü. Bu siyaseti parti içinde yapmaya çalışanlara bir düşman siyaseti uygulanıyor. Tabanın böyle olmadığını bildiğimiz için biz umutluyuz. Değişimi eğer bu şekilde yapamazsak sıkıntı."