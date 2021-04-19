CHP'li İzmir Belediyesi'nden bir icraat daha: Kentteki heykeller tek tek sayılacak
Belediyecilikte tek yaptıkları 'heykel hizmetleriyle' gündeme gelen CHP yönetimindeki İzmir'de şaşırtmayan bir icraate imza atıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki heykel, anıt ve rölyefleri saydırmak için ihale açtı.
CHP'li belediyeler heykel alanındaki çalışmalarından vazgeçmek bilmiyor. Şimdi de CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirde bulunan heykel, anıt ve rölyefler için harekete geçti.
Belediye, şehirdeki heykel, anıt ve rölyeflerin sayımı için ihale açtığını duyurdu.
Heykeller sayılıp fotoğraflanacak
İhaledeki duyuruya göre, İzmir'deki heykeller tek tek sayılıp fotoğraflanacak. İhaleyi alan yüklenici, daha önce yapılan heykel, anıt ve rölyef envanteri çalışmalarını derleyecek, saha çalışması yapacak, ilgili kurumlarla irtibata geçecek.