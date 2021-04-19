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Gündem CHPli İzmir Belediyesinden bir icraat daha Kentteki heykeller tek tek sayılacak
İZMİR

CHP'li İzmir Belediyesi'nden bir icraat daha: Kentteki heykeller tek tek sayılacak

Belediyecilikte tek yaptıkları 'heykel hizmetleriyle' gündeme gelen CHP yönetimindeki İzmir'de şaşırtmayan bir icraate imza atıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki heykel, anıt ve rölyefleri saydırmak için ihale açtı.

Haber Merkezi Diğer
CHPli İzmir Belediyesinden bir icraat daha: Kentteki heykeller tek tek sayılacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki heykel, anıt ve rölyefleri saydırmak için ihale açtı.

CHP'li belediyeler heykel alanındaki çalışmalarından vazgeçmek bilmiyor. Şimdi de CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirde bulunan heykel, anıt ve rölyefler için harekete geçti.

Belediye, şehirdeki heykel, anıt ve rölyeflerin sayımı için ihale açtığını duyurdu.

CHP'li İBB heykellerin bakımı için özel ekip kurdu
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CHP'li İBB heykellerin bakımı için özel ekip kurdu

Heykeller sayılıp fotoğraflanacak

İhaledeki duyuruya göre, İzmir'deki heykeller tek tek sayılıp fotoğraflanacak. İhaleyi alan yüklenici, daha önce yapılan heykel, anıt ve rölyef envanteri çalışmalarını derleyecek, saha çalışması yapacak, ilgili kurumlarla irtibata geçecek.

CHP'li belediyelerin heykel yarışı 2021'de de sürüyor
OYNAT 00:59
CHP'li belediyelerin heykel yarışı 2021'de de sürüyor
2020 yılı CHP belediyeciliği tarafından en çok heykel yapılan yıl oldu. Bir çok CHP'li belediye çeşitli heykelleri şehirlerin meydanları dikti. 2021 yılın ilk heykelleri de büyük bir hızla hazırlanıyor. Son olarak Bolu belediyesi tarafından dikilmesi planlanan boz ayı heykeli tepkiler üzerine kızıl geyik heykeli ile değiştirildi.


  • Sayım ve fotoğraflama işleminin ardından da İzmir'de ne kadar heykel, anıt ve rölyef olduğu belirlenmiş olacak.

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