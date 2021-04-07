Gündem CHPli İzmit Belediyesi 72 bin TLye heykel yaptırdı
KOCAELİ

CHP'li İzmit Belediyesi 72 bin TL'ye heykel yaptırdı

CHP'li İzmit Belediyesi'nin ücretsiz yaptırdığını iddia ettiği heykele ödediği ücret ortaya çıktı. Harcanan fahiş tutar Denetim Raporu'na yansıdı. Belediyenin heykele 72 bin TL ödediği öğrenildi.

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CHPli İzmit Belediyesi 72 bin TLye heykel yaptırdı
​CHP'li İzmit Belediyesi 72 bin TL'ye heykel yaptırdı.

İzmit Belediyesi'nin bedava yaptırdığı heykele ödenen fahiş ücret ortaya çıktı.

Daha önce yaptırdığı heykellerle gündeme gelen İzmit Belediyesi, geçtiğimiz yılın eylül ayında İzmit Sanat Sokağı’na yaptırdığı Atatürk heykeli ortadan kayboldu. Belediye ise heykelin çalındığını iddia etti.

YENİ HEYKEL YAPILDI

Yeni heykeli yapmak için halk oylaması yaptıran İzmit Belediyesi, heykeli belirleyip yaptırmıştı fakat; belediyenin yaptırdığı heykel Atatürk'e benzemediği için eleştirilerin hedefi olmuştu.

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YİNE BENZEMEDİ!

Yerinden sökülen heykel, heykeltıraşlar tarafından yeniden işlemden geçirilip ikinci kez yerine konuldu ama yine Atatürk'e benzemedi.

HEYKELE 72 BİN LİRA

Heykelleri ücretsiz yaptırdığını savunan CHP'li İzmit Belediyesi'nin, heykellere harcadığı tutar Denetim Raporu’na yansıdı. Belediyenin heykeller için harcadığı tutarın 72 bin TL olduğu öğrenildi.

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