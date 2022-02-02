Gündem CHPli kadın milletvekilleri Sedef Kabaşı cezaevinde ziyaret etti
POLİTİKA

CHP’li kadın milletvekilleri Sedef Kabaş’ı cezaevinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik çirkin benzetmeler yapan Sedef Kabaş, CHP’li kadın milletvekilleri tarafından cezaevinde ziyaret edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
CHP’li kadın milletvekilleri Sedef Kabaş’ı cezaevinde ziyaret etti
CHP’li kadın milletvekilleri Sedef Kabaş’ı cezaevinde ziyaret etti

CHP'li kadın milletvekillerinden oluşan heyet, gazeteci Sedef Kabaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile CHP'li kadın milletvekilleri Jale Nur Süllü, Suzan Şahin, Gamze Taşcıer, Neslihan Hancıoğlu ve Müzeyyen Şevkin, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan Sedef Kabaş'ın kaldığı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne geldi.

Karaca ve beraberindeki kadın milletvekilleri, burada Sedef Kabaş ile görüşme gerçekleştirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li milletvekillerinin Sedef Kabaş ziyaretine tepki: Nefret söylemini destekliyor
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li milletvekillerinin Sedef Kabaş ziyaretine tepki: Nefret söylemini destekliyor

“TÜM KADINLARI TEMSİLEN ZİYARET ETTİK”

Görüşme sonrasında konuşan Karaca, Kabaş'ı partililer ve tüm kadınları temsilen ziyaret ettiklerini belirtti. Kabaş'ın tutuklu yargılanmaması gerektiğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU’NUN SELAMI İLETİLDİ

Karaca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tüm partililer ve kendilerine ulaşan kadınların selamlarını, Kabaş'a ilettiklerini kaydetti.

Sedef Kabaş'ın, kendilerine cezaevinde bir sorun yaşamadığını ve burada kadın dayanışmasını gördüğünü söylediğini aktaran Karaca, Kabaş'ın, oğlunun 30 Ocak'taki doğum gününü de kutladığını dile getirdi.

Sedef Kabaş: Hakaret etme kastım yoktu
GÜNDEM
Sedef Kabaş: Hakaret etme kastım yoktu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sedef Kabaş' tepkisi: Hala çıkıp ifade özgürlüğü kılıfıyla savunmaya kalkıyorlar
OYNAT 01:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sedef Kabaş' tepkisi: Hala çıkıp ifade özgürlüğü kılıfıyla savunmaya kalkıyorlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da gençlerle bir araya geldi. Katıldığı bir canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a tepki gösteren Erdoğan, 'Geçtiğimiz günlerde tam bir 5. kol faaliyeti elemanı olarak çalışan gazeteci kılıklı biri çıktı. Bize ve bizim şahsımızda milletimize ağır hakaretlerde bulundu. Milletimiz de yargımız da bu kişinin terbiyesizliğini yanına kar bırakmadı, gerekeni yerine getirdi. Fakat asıl önemli olan bu hakaretin sergilendiği programı yöneten kişinin ve tek parti siyaseti artığı kimi siyasetçilerin hala çıkıp ifade özgürlüğü kılıfı ile yapılan alçaklığı savunmaya kalkmasıdır.' dedi.

Hangi eşya ne kadar elektrik tüketiyor?

Hangi eşya ne kadar
elektrik tüketiyor?

​Elektrik faturasını düşürmenin 10 yolu.
Maaştan kesinti yapılamaz

Maaştan
kesinti yapılamaz

​Mahkemeden 'babalık izni' kararı.
Tele1 yayınında yine Kuran kursları hedef alındı: Çocukların beyinleri yıkanıyor

​Köylüler eksi 40 dereceye aldırış etmeden özel kıyafetlerle arıyor.

​PKK'ya yönelik Kış Kartalı Harekatı'nın detayları belli oldu.

Türkiye savaş konseptini değiştiriyor: ​Ramjet için tarih belli oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel yayınına gönderme.

​Geri itilen dokuz göçmen donarak can verdi
Daha beş yaşında

Daha beş yaşında

Pembe motosikletiyle parkurların tozunu attırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.