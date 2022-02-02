CHP’li kadın milletvekilleri Sedef Kabaş’ı cezaevinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sedef Kabaş' tepkisi: Hala çıkıp ifade özgürlüğü kılıfıyla savunmaya kalkıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da gençlerle bir araya geldi. Katıldığı bir canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a tepki gösteren Erdoğan, 'Geçtiğimiz günlerde tam bir 5. kol faaliyeti elemanı olarak çalışan gazeteci kılıklı biri çıktı. Bize ve bizim şahsımızda milletimize ağır hakaretlerde bulundu. Milletimiz de yargımız da bu kişinin terbiyesizliğini yanına kar bırakmadı, gerekeni yerine getirdi. Fakat asıl önemli olan bu hakaretin sergilendiği programı yöneten kişinin ve tek parti siyaseti artığı kimi siyasetçilerin hala çıkıp ifade özgürlüğü kılıfı ile yapılan alçaklığı savunmaya kalkmasıdır.' dedi.