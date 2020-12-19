CHP'li Kaftancıoğlu: TBMM’den geçecek bir sonraki bütçe, halkın bütçesi olacak
Daha önce katıldığı bir televizyon programında hükümet hakkında 'Erken seçimle veya başka bir şekilde gidecekler' diyerek eleştirilere hedef olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yine benzer bir paylaşımda bulundu. Meclis'ten 316 oyla geçen 2021 bütçesinin hemen ardından bir paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "TBMM’den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak." ifadelerini kullandı.
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "TBMM’den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak. at fava bekle..." ifadelerini kullandı.
TBMM’den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak.
Kaftancıoğlu daha önce katıldığı bir televizyon programında 'Hükümet mutlaka düşecek' iddiasını ortaya atıp, "Erken seçimle veya başka bir şekilde gidecekler" ifadesini kullanmıştı. Kaftancıoğlu'nun sözleri büyük tepki toplamıştı.