CHP'li Kaftancıoğlu: TBMM’den geçecek bir sonraki bütçe, halkın bütçesi olacak Daha önce katıldığı bir televizyon programında hükümet hakkında 'Erken seçimle veya başka bir şekilde gidecekler' diyerek eleştirilere hedef olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yine benzer bir paylaşımda bulundu. Meclis'ten 316 oyla geçen 2021 bütçesinin hemen ardından bir paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "TBMM’den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 19 Aralık 2020, 09:50 Son Güncelleme: 19 Aralık 2020, 10:02 Yeni Şafak