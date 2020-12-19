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Gündem CHPli Kaftancıoğlu TBMMden geçecek bir sonraki bütçe, halkın bütçesi olacak
POLİTİKA

CHP'li Kaftancıoğlu: TBMM’den geçecek bir sonraki bütçe, halkın bütçesi olacak

Daha önce katıldığı bir televizyon programında hükümet hakkında 'Erken seçimle veya başka bir şekilde gidecekler' diyerek eleştirilere hedef olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yine benzer bir paylaşımda bulundu. Meclis'ten 316 oyla geçen 2021 bütçesinin hemen ardından bir paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "TBMM’den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Canan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "TBMM’den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak. at fava bekle..." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in ardından Kaftancıoğlu'ndan da darbe iması: Erken seçimle veya başka bir şekilde...
OYNAT 01:25
Özgür Özel'in ardından Kaftancıoğlu'ndan da darbe iması: Erken seçimle veya başka bir şekilde...
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in çıkışına benzer bir skandala imza attı. Katıldığı TV programında 'Hükümet mutlaka düşecek' iddiasını ortaya atan Kaftancıoğlu, 'Erken seçimle veya başka bir şekilde gidecekler' ifadesini kullandı.

Darbe iması yapmıştı

Kaftancıoğlu daha önce katıldığı bir televizyon programında 'Hükümet mutlaka düşecek' iddiasını ortaya atıp, "Erken seçimle veya başka bir şekilde gidecekler" ifadesini kullanmıştı. Kaftancıoğlu'nun sözleri büyük tepki toplamıştı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İYİ Partili Erozan'a tepki: Hayrola darbe mi yapacaksınız?
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu'ndan İYİ Partili Erozan'a tepki: Hayrola darbe mi yapacaksınız?

İyi Parti’li Erozan’un tartışma çıkaran 2021 iması: Bütçeyi tasarruflu kullanın, yılın ikinci yarısında biz devralacağız
OYNAT 00:22
İyi Parti’li Erozan’un tartışma çıkaran 2021 iması: Bütçeyi tasarruflu kullanın, yılın ikinci yarısında biz devralacağız
İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, bütçe görüşmeleri sırasında çıktığı kürsüde 'Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız.' ifadelerini kullandı. Erozan'ın bu sözlerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Hayrola, ne oluyor? Sizde mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız?' sözleriyle tepki vermişti.

Bakan Çavuşoğlu: 'Bütçeyi iktisatlı kullanın yılın ikinci yarısı alacağız' dediniz, hayrola darbe mi yapacaksınız?
OYNAT 00:36
Bakan Çavuşoğlu: 'Bütçeyi iktisatlı kullanın yılın ikinci yarısı alacağız' dediniz, hayrola darbe mi yapacaksınız?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM Genel Kurul'unda bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, İyi Parti Milletvekili Ahmet Erozan'ın 'Bütçeyi iktisatlı kullanın. Yılın ikinci yarısı alacağız' sözlerine cevap verdi. Çavuşoğlu, 'Hayrola, ne oluyor? Sizde mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız?' ifadelerini kullandı.


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