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CHP'li Kartal Belediyesi'nin asfaltlama çalışması görenleri hayrete düşürdü

Yerel seçimlere sayılı günler kala heykel açılışlarına devam eden CHP'li Kartal Belediyesi bu kez ilginç bir görüntüyle gündeme geldi. İlçede bulunan bir sokakta yapılan asfaltlama çalışması görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda, asfalt çalışması yapılırken bir aracın yerinden kaldırılmadığı görüldü. Gündem olan ilginç görüntülere, "Neyse ki arabanın üzerine asfalt dökmemiş", "Kırk yılda bir vatandaşa hizmet edecekleri tuttu onu da tam yapamıyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

14:04 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kartal'da asfalt çalışması yapılırken bir aracın yerinden kaldırılmadığı ortaya çıktı.

Kartal'da asfalt çalışması yapılırken bir aracın yerinden kaldırılmadığı ortaya çıktı.

Toplu taşıma, kentsel dönüşüm ve altyapı hizmetlerini askıya alarak heykel açılışlarına devam eden CHP'li Kartal Belediyesi bu kez ilginç bir görüntüyle gündeme geldi.


CHP'li belediyeden ilginç çalışma

Kartal'da bir sokakta yapılan asfaltlama çalışması görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda, asfalt çalışması yapılırken sokakta bulunan bir aracın kaldırılmadığı görüldü.

Arabayı kaldırmadan çalışmasını tamamlayan belediye alay konusu oldu. İlginç görüntülere yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:


CHP'nin Çekmeköy'deki kongresinde Eren Erdem'e tepki: CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir
CHP'nin Çekmeköy'deki kongresinde Eren Erdem'e tepki: CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir

CHP Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Özgür Kip, Eren Erdem'in Divan Başkanlığını yaptığı Çekmeköy Kongresinde parti yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı. Seçim mağlubiyetinin ardından Kılıçdaroğlu tarafından parti içindeki medya ve basın işlerinin başına getirilen Eren Erdem'e zehir zemberek sözlerle yüklenen Kip, "Sizin varlığınız adil değil. Biraz daha sert konuşayım sizin varlığınız benim için meşru değil. Siz kurultaya giderken atanmış bir MYK üyesisiniz" dedi. Kip, Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak isteyen yönetime ve Eren Erdem'e yönelik, "Dolayısıyla bakın size söylüyorum sayın örgüt, bu partinin sokağını bilmeyen, külünü yutmayan, içimizden çıkanları seçtirmeyecekseniz CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir." ifadelerini kullandı.



#Kartal
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#Kartal Belediyesi
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