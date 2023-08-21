CHP'li Kartal Belediyesi'nin asfaltlama çalışması görenleri hayrete düşürdü

Kartal'da asfalt çalışması yapılırken bir aracın yerinden kaldırılmadığı ortaya çıktı.
Toplu taşıma, kentsel dönüşüm ve altyapı hizmetlerini askıya alarak heykel açılışlarına devam eden CHP'li Kartal Belediyesi bu kez ilginç bir görüntüyle gündeme geldi.
CHP'li belediyeden ilginç çalışma
Kartal'da bir sokakta yapılan asfaltlama çalışması görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda, asfalt çalışması yapılırken sokakta bulunan bir aracın kaldırılmadığı görüldü.
Arabayı kaldırmadan çalışmasını tamamlayan belediye alay konusu oldu. İlginç görüntülere yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde: