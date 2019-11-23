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POLİTİKA

CHP’li ‘kaynağın’ Talat Atilla’ya verdiği plakalar sahte çıktı: Emniyette kayıtları yok

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Külliye'ye giden CHP'li iddiasına ilişkin konuştu. Altun, CHP’li ‘kaynağın’ Talat Atilla’ya verdiği plakaların sahte çıktığını ifade ederek "Emniyette kayıtları yok" dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı’nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydının olmadığının da altını çizen Altun, "Ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Talat Atilla'nın verdiği plaklar sahte çıktı.
Talat Atilla'nın verdiği plaklar sahte çıktı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Külliye'ye giden CHP'li iddiasına ilişkin detaylı bir açıklama yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığının kayıtlarınada belirtilen plakaların kayıtlarının bulunmadığını açıklayan Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı’nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydının olmadığının da altını çizdi.

Fahrettin Altun

"Emniyette kaydı yok"

Altun, Talat Atilla'nın CHP'li kaynaktan aldığı bilgilerden yola çıkarak söz ettiği plakaların sahte olduğunu ve emniyette kayıtlarının olmadığını belirttiği konuşmada Talat Atilla'nın yaptığı son açıklamanın hiçir surette gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Altun'un açıklaması şöyle:

  • “Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır.
  • Söz konusu şahıs, bahsi geçen tarihte “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 06 SFG 4543 plakalı bir araçla giriş, 06 GHJ 1290 plakalı bir araçla da çıkış gerçekleştirildiği”ni iddia etmektedir.
  • Her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı’nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir.
  • Dahası Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız kayıtlarına göre bu plakalar mevcut dahi değildir.
  • Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle manipüle etmeye, algı operasyonlarıyla demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz.”

Ne olmuştu?

Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden CHP'li bir isimle görüştüğünü ve CHP Genel Başkanlığı için o isme yardımcı olacağını iddia etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, bu ismi bildiğini ancak açıklamayacağını ifade ederken; Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuyla ilgili yaptığı konuşmada bunun yalan olduğunu belirterek "Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat edemiyorsan çek git" diye konuşmuştu.

Muharrem İnce ise konuya ilişkin, "24 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00’de Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim" diye konuşmuştu.

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