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CHP'li Kemalpaşa Belediyesine 'Gülşen' operasyonu: Başkan yardımcısı dahil 5 kişi gözaltında

CHP'li Kemalpaşa Belediyesine 'Gülşen' operasyonu: Başkan yardımcısı dahil 5 kişi gözaltında

23:2017/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
AA
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Gülşen konseri üzerinden usulsüzlük yapan Kemalpaşa Belediyesi personeli 5 kişi gözaltına alındı.
Gülşen konseri üzerinden usulsüzlük yapan Kemalpaşa Belediyesi personeli 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de CHP yönetimindeki Kemalpaşa Belediyesine yönelik düzenlenen kamu harcamalarında usulsüzlük operasyonunda, biri başkan yardımcısı 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların iptal edilen Gülşen konseri üzerinden iştirak halinde hileli davranışlarda bulunduğu belirtildi.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Belediyesinin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak
Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma yürüttü.

"İştirak halinde hileli davranış"

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında, iştirak halinde hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat temin ettikleri suçlamasıyla yakalama kararı verildi.

Başkan yardımcısı dahil 5 kişi gözaltında

Polis ekipleri Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B, belediyenin bu konudaki idari soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B, belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P'yi gözaltına aldı.



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