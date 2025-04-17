CHP'li Kemalpaşa Belediyesine 'Gülşen' operasyonu: Başkan yardımcısı dahil 5 kişi gözaltında

İzmir'de CHP yönetimindeki Kemalpaşa Belediyesine yönelik düzenlenen kamu harcamalarında usulsüzlük operasyonunda, biri başkan yardımcısı 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların iptal edilen Gülşen konseri üzerinden iştirak halinde hileli davranışlarda bulunduğu belirtildi.
"İştirak halinde hileli davranış"
Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında, iştirak halinde hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat temin ettikleri suçlamasıyla yakalama kararı verildi.
Başkan yardımcısı dahil 5 kişi gözaltında
Polis ekipleri Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B, belediyenin bu konudaki idari soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B, belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P'yi gözaltına aldı.