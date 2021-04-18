​CHP’li kesici itiraf etti: 128 milyar dolar kaybolmaz

Merkez Bankası Başkanı ve ekonomi yönetiminden üst düzey isimler konuya dair net açıklamalar yapsa da CHP “128 milyar nerede?” sorusuyla algıyı operasyonunu sürdürüyor. CHP’nin ekonomist Milletvekili İlhan Kesici, konuk olarak katıldığı Halk TV’deki programda CHP’nin ‘Kayıp rezerv’ iftirasını çökertti.
"Merkez Bankası bilançoları en şeffaf bilançolardır"
‘128 milyar dolar’ tartışmasının ele alındığı programda konuşan İlhan Kesici, “Devletin yaralanması benim çok ağırıma gidiyor. Merkez Bankası bilançoları en şeffaf bilançolardır. Bütün dünyada da bizde de bu böyledir” diyerek başladığı konuşmayla CHP’nin bir algı operasyonu peşinde olduğunu ifşa etti.
- Kesici, “Sizin tahmininiz var mı, gerçekten kaybolduğuna inanıyor musunuz?” sorusuna itiraf niteliğinde bir yanıt verdi. Kesici, “Bir şey söylersem bizim soruyu kırmış olurum. Bilgimiz dersek olmaz, tahminimiz dersek olur. Merkez Bankası bilançosundan bakarsınız. Rakamlar ne yapıyor, başka rakamlar nereye geldi, nereye gitti. Nereye gider, nereden gelir. O bilgilerin üstüne bir tahminimiz var. Ama şimdi söylersem kendi sorduğumuz soruyu kırmış olurum. Para kaybolmaz, onu söyleyeyim. Girersin Merkez Bankası’nın bilançosuna okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfalarını, dolar alımları satımları nasıl olmuş, ne zaman olmuş her iş görülür. Her iş devletin kaydı altındadır” dedi.