​CHP’li kesici itiraf etti: 128 milyar dolar kaybolmaz

Merkez Bankası Başkanı ve ekonomi yönetiminden üst düzey isimler konuya dair net açıklamalar yapsa da CHP “128 milyar nerede?” sorusuyla algıyı operasyonunu sürdürüyor. CHP’nin ekonomist Milletvekili İlhan Kesici, konuk olarak katıldığı Halk TV’deki programda CHP’nin ‘Kayıp rezerv’ iftirasını çökertti.

EKONOMİ 128 milyar dolar yalancıları

"Merkez Bankası bilançoları en şeffaf bilançolardır"

‘128 milyar dolar’ tartışmasının ele alındığı programda konuşan İlhan Kesici, “Devletin yaralanması benim çok ağırıma gidiyor. Merkez Bankası bilançoları en şeffaf bilançolardır. Bütün dünyada da bizde de bu böyledir” diyerek başladığı konuşmayla CHP’nin bir algı operasyonu peşinde olduğunu ifşa etti.

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