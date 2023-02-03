CHP'li Kuşoğlu HDP'ye güzellemeler dizdi: Onları dışlayamayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, katıldığı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. TV 100'e konuk olan Kuşoğlu, Altılı Masa'nın HDP ile ilişkisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

HDP'yi dışlamanın yanlış olduğunu söyleyen Kuşoğlu, Altılı Masa'nın HDP ile ilgili bir girişiminin mutlaka olacağını ifade etti.

"SEÇİMLERLE İLGİLİ İŞ BİRLİĞİ YAPMAK İSTERİZ"

Kuşoğlu'nun HDP ile ilgili açıklamaları şu şekilde oldu:

Hazineden yardım alıyorlar. Sonuçta Türkiye'nin partisi. Türk vatandaşlarının oy verdiği ve oraya getirdiği bir parti. İlişkimiz olacak. Her partinin ilişkisi var. Yalnız Altılı Masa içerisinde yoklar tabii ki ama seçimlerle ilgili olarak yapılabilecek bir iş birliğini de yapmak isteriz. Bunda bir beis görmüyorum ben. Bu konuyla ilgili AK Parti'nin de MHP'nin de bunda bir beis görmediğini biliyorsunuz. Anayasa değişikliğiyle ilgili gittiler ziyaret ettiler.

"HDP'Yİ DIŞLAMAK YANLIŞ OLUR"

Zaten dışlayarak onları kazanamayız. Onları dışlamak demek en az 6 milyon seçmeni de dışlamak demek. Bunlar yanlış şeyler olur. HDP ile ilgili olarak soru işareti var kafamızda. O yaftayı üzerinden attıklarında onlar da tam bir Türkiye partisi olarak bu çalışmalara muhakkak katılabileceklerdir.

"GİRİŞİMLER MUHAKKAK YAPILACAK"

Onların da bu seçimde kilit bir rolü var. En azından yüzde 10'luk bir oyu olan parti. Yüzde birlik, yüzde yarımlık partileri seçimde dikkate alıyoruz görüyorsunuz. Yüzde 10'luk bir partiyi kimse görmezden gelemez. Dolayısıyla da HDP ile ilgili olarak da bazı girişimler muhakkak ki yapılacaktır. Geçenler de Sayın Akşener de Diyarbakır'a gitti. Çok da güzel, olumlu açıklamaları oldu.















