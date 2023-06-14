CHP'li Kuşoğlu muhaliflerin hayallerini suya düşürdü: Kılıçdaroğlu gitmeyecek

Türkiye 28 Mayıs'ta sandık başına giderek seçimini yaptı. Seçimden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaferle ayrılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da siyasi hayatındaki 12. seçim yenilgisini almış oldu.

Bu yenilginin ardından koltuğu sallanan Kılıçdaroğlu'nun yerine farklı isimlerin genel başkanlık koltuğu için aday olacağı konuşuluyordu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' çağrıları yaparken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise adaylığını resmen duyurdu.

"Kılıçdaroğlu'nu aday göstereceğiz ama CHP'de bu yarış adil yapılır"

Sözcü TV'de Deniz Zeyrek ve Saygı Öztürk'ün konuğu olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ise Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde de devam edeceği sinyalini verdi.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon yayınında, "Kurultayda aday mısınız?" sorusuna yanıt vererek, "Aday olmam, aday gösterilirim." ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin konuşan Kuşoğlu, şunları söyledi:

"(Kılıçdaroğlu'nu) Partiden bir kesim muhakkak aday gösterecektir. Geçmişte de öyle oldu. Aday göstereceğiz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu yarış çok adil bir şekilde yapılır. Herkes aday olabiliyor geçmişte de oldu."

"Kılıçdaroğlu'nun misyonu, Millet İttifakı'nı ve CHP'yi seçimlere kadar parçalamadan götürmek"

Kuşoğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olarak ve Millet İttifakı'nın kurucusu, örgütleyicisi olarak bir misyonu daha var. Şu seçimlere kadar Millet İttifakı'nı da, CHP'yi de parçalamadan götürmek. Sağlam bir şekilde seçimlere kadar, en azından o seçimlere kadar götürmek."

"Seçime Kılıçdaroğlu ile gidilecek"

"Seçime Kılıçdaroğlu ile gidilecek, o anlaşılıyor yani değil mi?" sorusunu yanıtlayan Kuşoğlu, "Şu anda öyle görülüyor." dedi.

Kuşoğlu, 2021 yılında da, partisinin Ankara Çankaya ilçe binasının açılışında yaptığı konuşmada, Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimden 2 yıl önce cumhurbaşkanı adayı olarak göstererek, "Sayın Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum." demişti.



