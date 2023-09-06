CHP'li Kuşoğlu'dan eski ortaklarına ittifak mesajı: Kapımızı çalan olursa açık

CHP'li Bülent Kuşoğlu, partisinin yerel seçimlerde eski ortaklarına kapısının açık olduğunu söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracağını duyurmuştu. Seçime İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde ayrı gireceklerini söyleyen Akşener'in bu sözlerinin ardından CHP'den dikkat çeken bir ittifak açıklaması geldi.
CHP kapıyı kapatmıyor
CHP kapıyı kapatmıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İYİ Parti lideri Akşener’in yerel seçimlere yönelik ayrı girme kararına ilişkin
"Şu an ittifak görüşmemiz yok ama kapımızı çalan olursa kapımız açık"
dedi.
Bülent Kuşoğlu: İttifak görüşmemiz yok ama kapımızı çalan olursa kapımız açık
Bülent Kuşoğlu: İttifak görüşmemiz yok ama kapımızı çalan olursa kapımız açık
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Sözcü TV’de yaptığı açıklamada Kuşoğlu'nun ifadelerini aktardı. Uğuroğlu'nun aktardığına göre, Kuşoğlu,
"Her partinin en doğal hakkı seçime ayrı girmesi. CHP bu seçimde de mevcut 11 büyükşehir belediye sayısını artırmak için çalışıyoruz. Şu an ittifak görüşmemiz yok ama kapımızı çalan olursa kapımız açık.. Ayrı ayrı girme kararına saygılıyız"
dedi.
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21 dakika önce