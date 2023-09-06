CHP'li Kuşoğlu'dan eski ortaklarına ittifak mesajı: Kapımızı çalan olursa açık

"Her partinin en doğal hakkı seçime ayrı girmesi. CHP bu seçimde de mevcut 11 büyükşehir belediye sayısını artırmak için çalışıyoruz. Şu an ittifak görüşmemiz yok ama kapımızı çalan olursa kapımız açık.. Ayrı ayrı girme kararına saygılıyız"