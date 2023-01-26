CHP'li Kuşoğlu'ndan altılı masa ortaklarına mesaj: Aramıza nifak sokmak istiyorlar
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ‘Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılında Demokrasimizin Geleceği ve 2023 Seçimleri’ konulu panelde yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkanlara yönelik, "Nifak sokmak için para gücünü kullanıyorlar, tehdit ediyorlar, şantaj yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
16:00 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkanların nifak sokmaya çalıştığını belirtti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlerin parayla bu açıklamalar yaptığını iddia etti. Katıldığı bir programda konuşan Kuşoğlu,
"Onun için Kılıçdaroğlu olsun istemiyorlar cumhurbaşkanı. Onun için bu sistemi değiştirmek istiyorlar"
dedi.
'NİFAK SOKUYORLAR'
İYİ Partili isimlerin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin olumsuz açıklamalarının ardından bir konferansta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu,
"Sayın Kılıçdaroğlu devreye girdi, Cumhuriyet tarihinde olmamış, birçok ülkede de olmamış bir şeyi başardı. Bakın bizim haricimizdeki diğer partilere; İYİ Parti, milliyetçi kökten gelen bir parti. Demokrat Parti, merkez sağ partisiydi. Saadet Partisi, Milli Görüş’ün partisiydi. Gelecek Partisi ve DEVA Partisi, AKP’den kopan partilerdir. Birisi başbakanıydı, bir tanesi de başbakan yardımcısıydı, Dışişleri Bakanı’ydı orada. Davutoğlu da Dışişleri Bakanlığı yaptı orada. Bunları bir araya getirebildi ve oyun planlarını bozdu. Bugün sıkıntıya girmelerinin, ellerinin ayaklarının titremesinin sebebi de budur. Onun için Kılıçdaroğlu olsun istemiyorlar cumhurbaşkanı. Onun için bu sistemi değiştirmek istiyorlar. Onun için aramıza nifak sokmak istiyorlar. Hiç şüpheniz olmasın, aramıza nifak sokmak için de para gücünü kullanıyorlar, tehdit ediyorlar, şantaj yapıyorlar. Eğer aramızdan birilerinin eli ayağı titremişse, yanlış bir şeyler söylüyorsa bilin ki bunlardan dolayıdır. Yoksa görüşleri falan değişmiş değildir"
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.