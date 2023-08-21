CHP'li Mahmut Tanal partisindeki koltuk kavgasını itiraf etti: Keşke bu mücadeleyi seçim dönemi gösterselerdi

"Bu neyin değişimi? 'Siz kalkın ben oturayım' değişim bu mu? Şu an CHP içerisinde olan bu. Ben geleyim ama ben de yedi dönemdir orada oturuyorum zaten, ne fark ediyor? Bana Allah'ın bir kulu desin ne fark ediyor. Koltuk kavgası var. Siyaseti geçim haline getirenlerle Türkiye ile ilgili hayalleri olanların kavgası var. Keşke bu mücadeleyi seçim döneminde tüm arkadaşlar gösterseydiler."