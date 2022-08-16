Gündem CHPli Mahmut Tanala vatandaştan HDP tepkisi Bu iş birliği yakışıyor mu? 50 bin şehit verdik
POLİTİKA

CHP'li Mahmut Tanal'a vatandaştan HDP tepkisi: Bu iş birliği yakışıyor mu? 50 bin şehit verdik

HDP ile aralarından su sızmayan CHP, sokakta vatandaşın tepkisini çekmeye devam ediyor. Tuzla'ya ziyarette bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP'li olduğunu söyleyen bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Tanal vatandaşın, "HDP ile bu işbirliği yakışıyor mu? Elli bin kişimizi şehit ettiler." tepkisine, "Hiç ilgisi yok. Yanlış düşünüyorsun" ifadeleriyle cevap vermekle yetindi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Mahmut Tanala vatandaştan HDP tepkisi: Bu iş birliği yakışıyor mu? 50 bin şehit verdik
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal

Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a her fırsatta özgürlük isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer CHP'liler HDP'ye verdikleri destek sebebiyle tepki görmeye devam ediyor.

VATANDAŞTAN MAHMUT TANAL'A HDP TEPKİSİ

İstanbul'un Tuzla ilçesine ziyarette bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. CHP'li olduğunu söyleyen vatandaş, HDP ile aralarından su sızmayan CHP'li vekile şehitleri hatırlattı.

Tanal'a verilen tepki şu şekilde oldu:

"Ben halk partisi yanlısı, onun düşüncelerine sadık, seven bir kişiyim ama HDP ile bu işbirliği yakışıyor mu? Elli bin kişimizi şehit ettiler."

Tanal ise vatandaşın bu tepkisine, "Hiç ilgisi yok. Yanlış düşünüyorsun" sözleriyle yanıt vermekle yetindi.

CHP'li Mahmut Tanal'a vatandaştan HDP tepkisi: Bu iş birliği yakışıyor mu? 50 bin şehit verdik
OYNAT 00:41
CHP'li Mahmut Tanal'a vatandaştan HDP tepkisi: Bu iş birliği yakışıyor mu? 50 bin şehit verdik
HDP ile aralarından su sızmayan CHP, sokakta vatandaşın tepkisini çekmeye devam ediyor. Tuzla'ya ziyarette bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP'li olduğunu söyleyen bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Tanal vatandaşın, 'HDP ile bu işbirliği yakışıyor mu? Elli bin kişimizi şehit ettiler.' tepkisine, 'Hiç ilgisi yok. Yanlış düşünüyorsun' ifadeleriyle cevap vermekle yetindi.


CHP'li Mahmut Tanal'a soğuk duş: Arabacıdan 'AK Partiliyim' cevabını alınca arabadan indi
GÜNDEM
CHP'li Mahmut Tanal'a soğuk duş: Arabacıdan 'AK Partiliyim' cevabını alınca arabadan indi

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan CHP'ye Salihe Aydeniz tepkisi: Yazık olur bu memlekete
GÜNDEM
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan CHP'ye Salihe Aydeniz tepkisi: Yazık olur bu memlekete
Böylesi görülmedi

Böylesi görülmedi

Beş metrekarelik alana yağan yağmur şaşkına çevirdi.
Yanlışlıkla tüm mahalleyi satın aldı

Yanlışlıkla tüm mahalleyi satın aldı

​Bir anda milyoner oldu.
Bayrağımıza el uzatanların elini kırarız

​Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklamalar.

​Bakan Soylu: Eren Abluka operasyonunda bir terör yuvasındaki son 2 terörist etkisiz hale getirildi.

​İlk tanıtılacak SUV model belli oldu.

Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.

​İsveç'ten Türkiye ve NATO üyeliği konusunda dikkat çeken mesaj

Değeri altınla yarışıyor: Özel müşteriler için üretiliyor.

​Çöp evde bulunan Cem Muhammet'ten sevindiren haber.

​Bakan Nebati duyurdu: 100 bin fırsatçı radara takıldı.

TÜBİTAK gemisi Marmara'da tespit etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.