Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a her fırsatta özgürlük isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer CHP'liler HDP'ye verdikleri destek sebebiyle tepki görmeye devam ediyor.

VATANDAŞTAN MAHMUT TANAL'A HDP TEPKİSİ

İstanbul'un Tuzla ilçesine ziyarette bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. CHP'li olduğunu söyleyen vatandaş, HDP ile aralarından su sızmayan CHP'li vekile şehitleri hatırlattı.

Tanal'a verilen tepki şu şekilde oldu:

"Ben halk partisi yanlısı, onun düşüncelerine sadık, seven bir kişiyim ama HDP ile bu işbirliği yakışıyor mu? Elli bin kişimizi şehit ettiler."

Tanal ise vatandaşın bu tepkisine, "Hiç ilgisi yok. Yanlış düşünüyorsun" sözleriyle yanıt vermekle yetindi.

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OYNAT 00:41 CHP'li Mahmut Tanal'a vatandaştan HDP tepkisi: Bu iş birliği yakışıyor mu? 50 bin şehit verdik HDP ile aralarından su sızmayan CHP, sokakta vatandaşın tepkisini çekmeye devam ediyor. Tuzla'ya ziyarette bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP'li olduğunu söyleyen bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Tanal vatandaşın, 'HDP ile bu işbirliği yakışıyor mu? Elli bin kişimizi şehit ettiler.' tepkisine, 'Hiç ilgisi yok. Yanlış düşünüyorsun' ifadeleriyle cevap vermekle yetindi. BiP'te paylaş

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