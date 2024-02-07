CHP'li Mansur Yavaş'tan Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'un afişlerine engelleme

Ocak ayında Keçiören'de seçim bürosu açılışında konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Tüm çamurlara rağmen Ankara’nın kaldırımlarından ayrımcılığı, kin ve nefreti söktük" açıklamasını yapmıştı. Aynı Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini engellemesi dikkat çekti.
"Dürüst ve adil belediyecilik' açıklamaları lafta kaldı
Her fırsatta dürüst ve adil belediyecilikten bahseden Mansur Yavaş'ın, belediye imkanlarını kullanarak Turgut Altınok'un afişlerini engellemesi bir kez daha sözlerinde çeliştiğini gösterdi.