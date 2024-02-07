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CHP'li Mansur Yavaş'tan Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'un afişlerine engelleme

"Ankara'da ayrımcılığı kaldırdık" diyen Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un pankartlarının yer aldığı duvarın önüne seyyar pankartlar koydurarak Altınok afişlerinin önünü kapattı. Ankara'da yaşanan bu durum yerel seçim sürecinde Ankara'da adil bir yarış olmadığını gözler önüne serdi.

13:12 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Mansur Yavaş'ın, Turgut Altınok'un seçim afişlerini engellemesi dikkat çekti.
Mansur Yavaş'ın, Turgut Altınok'un seçim afişlerini engellemesi dikkat çekti.

Ocak ayında Keçiören'de seçim bürosu açılışında konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Tüm çamurlara rağmen Ankara’nın kaldırımlarından ayrımcılığı, kin ve nefreti söktük" açıklamasını yapmıştı. Aynı Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini engellemesi dikkat çekti.

"Dürüst ve adil belediyecilik' açıklamaları lafta kaldı

Her fırsatta dürüst ve adil belediyecilikten bahseden Mansur Yavaş'ın, belediye imkanlarını kullanarak Turgut Altınok'un afişlerini engellemesi bir kez daha sözlerinde çeliştiğini gösterdi.

Aralık ayında ABB adaylığına yaptığı başvuru sırasında konuşan
Yavaş, "Biz Ankara Büyükşehir Belediyesinin adil bir şekilde kaynakları boşa götürmeden, dürüst bir şekilde yönetileceğini bütün dünyaya göstermek istedik ve çok şükür bunu başardık aynı yolda devam edeceğiz" demişti.
Yüz milyonlarca lira para harcanarak Ankara'nın hemen her yerine afişleri asılan Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un afişlerinin bulunduğu duvarın önüne yeni reklam panelleri koydurarak Altınok'un seçim afişlerini engelledi. Bunun üzerine
Yavaş'ın "Ankara'nın adil bir biçimde, tarafsız bir biçimde, kaynakları boşa götürmeden ve dürüst bir şekilde yönetilebileceğini bütün dünyaya gösterdik ve bunu başardık"
açıklamaları gündem oldu.


#Ankara
#Mansur Yavaş
#Turgut Altınok
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