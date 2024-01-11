"EL KALDIR, EL İNDİRİN DIŞINDA 5 YILDA HİÇBİRŞEY YAPMADIM"
Mehmet Ali Tüy," Yanılmıyorsam 2022'nin Nisan ayında gündemi gördüm ve o günkü grup başkanvekilimiz Doğan Subaşı'na, ben buna her ne kadar da tüm grup başkanları oybirliğiyle karar almışlarsa da Swiss Otel coğrafik olarak Beşiktaş'ta. Ben Beşiktaş'ta 6 yıl başkan yardımcılığı yaptım. Şu anda oranın meclis üyesiyim.
"SAYIN TAYYİP ERDOĞAN KÜRTLERE SAMİMİ OLARAK YAKLAŞTI"
Tüy'ün konuşması AK Partili meclis üyeleri tarafından alkışlandı.
"MEHMET ALİ BEY'İN KONUŞMALARI GRUBUMUZUN İZNİ DAHİLİNDE DEĞİLDİR"
Mehmet Ali Tüy'ün CHP grubuna haber vermeden konuşma gerçekleştirdiğini söyleyen ve buna tepki gösteren CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı ise, "Gruplar meclis öncesinde, grup başkan vekilleri ve grup yönetimleri konuşur. İşte meclisi bugün nasıl yürüteceğiz diye biliyorsunuz bir karar alır. Bunu 5 yıldır yapıyorsunuz, 5 yıldır meclis başkanısınız. İlk defa bugün böyle bir şey gördük. Önce söylediniz ki bugün yazılı önerge ve gündem dışı konuşma yok. Gündeme geçmeden önce de Mehmet Ali Bey'e söz verdiniz. Mehmet Ali Bey tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesidir ama bugünkü konuştuğu ve konuşma yöntemi grubumuzla ilgili değildir, grubumuzun bilgisi dahilinde değildir, grubumuzun izni dahilinde değildir. Gündem dışı konuşma talebi bizden size gelmemiştir. Bu konuşmayı siz kendi inisiyatifinize verdiniz. Ama şu bilinsin ki kamuoyu tarafından Mehmet Ali Bey'in konuşmaları grubumuzu, partimizi değil, şahsını bağlar" dedi.