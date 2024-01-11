'Bu otelin satışında kamu yararı görmüyorum, kamu zararı görüyorum. Kamu yararı olduğuna dair ikna edilirse vazgeçerim, ret vermem; ama ben kamu yararı görmediğim için ret vereceğim' dedim ve sanıyorum meclis başkanım da hatırlar. 15 dakika sonra gündem çekildi. Mayıs ayına getirildi, komisyona havale edildi. Haziran ayına geldi. Özgür Öz arkadaşım bana destek verdi. Hatta destek verirken de bir espri yaptım. Dedim ki 'Özgür sen çok gençsin, siyasi ikbalin var. Ben siyasi ikbalimi de ayaklar altına alarak, özelinde Beşiktaş'ın genelinde de İstanbul'un tek taş pırlanta olan bu yerin satılmasına karşı çıkacağım. Başarılı olabilirim ya da olamam.' Sonuçta yüce adalet, yargı, istinafı da buna dahil, bizi haklı buldu.