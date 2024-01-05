CHP'nin İBB aday lansmanı programına Kılıçdaroğlu gitmedi

Yerel seçimlere sayılı günler kala, CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Özgür Özel arasında yaşanan aday belirleme krizi nedeniyle ilçe belediye başkan adayları belirlenemedi. Ancak, İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ikinci kez aday gösterilmesi üzerine adaylık lansman programı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.





Programa CHP'nin tüm İstanbul teşkilatı ve birçok sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.





Davetli listesinde CHP'nin tüm eski genel başkanları da bulunmasına rağmen, Kasım ayındaki kongrede koltuğu Özgür Özel'e kaptıran bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun programa katılmaması dikkat çekti.





Alevi delegeler de katılmadı





Yaşanan kongre dönemi olayları nedeniyle, Kılıçdaroğlu'na yakın Alevi delegeler ve İstanbul'daki Alevi topluluk liderleri, Alevi dedeleri programa davet edilmesine rağmen katılmama kararı aldı.





Program, CHP içindeki bu ayrılıkların bir yansıması olarak değerlendirildi.











