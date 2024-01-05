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CHP'nin İBB aday lansmanı programına Kılıçdaroğlu gitmedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ikinci kez adaylığı açıklanan Ekrem İmamoğlu'nun İBB lansman programına, partinin önceki genel başkanlarından oluşan tüm davetlilere rağmen Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı.

12:47 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 12:48 - 5/01/2024 Cuma
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Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu
Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu

Yerel seçimlere sayılı günler kala, CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Özgür Özel arasında yaşanan aday belirleme krizi nedeniyle ilçe belediye başkan adayları belirlenemedi. Ancak, İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ikinci kez aday gösterilmesi üzerine adaylık lansman programı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Programa CHP'nin tüm İstanbul teşkilatı ve birçok sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.


Davetli listesinde CHP'nin tüm eski genel başkanları da bulunmasına rağmen, Kasım ayındaki kongrede koltuğu Özgür Özel'e kaptıran bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun programa katılmaması dikkat çekti.


Alevi delegeler de katılmadı


Yaşanan kongre dönemi olayları nedeniyle, Kılıçdaroğlu'na yakın Alevi delegeler ve İstanbul'daki Alevi topluluk liderleri, Alevi dedeleri programa davet edilmesine rağmen katılmama kararı aldı.


Program, CHP içindeki bu ayrılıkların bir yansıması olarak değerlendirildi.




#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#İBB
20 dakika önce
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