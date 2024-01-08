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İmamoğlu İstanbul dışına taştı

CHP’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu-Genel Başkan Özgür Özel rekabeti nedeniyle çıkan krizde taraflar üçüncü grup aday ilanında kazan-kazan taktiği ile uzlaştı.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:43 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

CHP’nin 250 adayını daha çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Buna göre; İstanbul’un ilçelerinin aday tespiti İmamoğlu’na bırakılırken Muğla ve İzmir’in bazı ilçelerinde de söz sahibi olacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise henüz belirsizliğini koruyor. Ankara Çankaya’da Genel Merkez etkin olacak.

KRİZ KAMUFLE EDİLDİ

Geçen hafta aday tespiti için toplanan PM’de çerçevesinde yaşanan kriz yargı gündemiyle kamufle edilmişti. Bu nedenle de aday ilanı ileri bir tarihe ertelenmişti. Söz konusu kriz Ekrem İmamoğlu’nun kendisine yakın isimleri yerel seçimlerde aday gösterme isteği sebebiyle patlak vermişti.



#Siyaset
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
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