CHP'li Mehmet Sevigen 'CHP İzmir'de İYİ Parti'nin adayını destekleyecek' iddialarına sert çıktı: Gök kubbeyi Kılıçdaroğlu'nun başına yıkarız

CHP'li Sevigen, İYİ Parti'nin ittifak şartı olarak İzmir adaylığını istediği iddialarına tepki gösterdi.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilgi sonrasında 'istifa' çağrılarına maruz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu taleplere kulak tıkayıp 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi. Yerel seçimlere Kılıçdaroğlu ile gideceği konuşulan CHP'ye bir darbe de ittifak ortaklarından geldi. İYİ Parti kanadından yapılan açıklamalarda, 2024 yılında yapılacak seçimlerde ittifaklara kapılar kapatıldı.
İYİ Parti'den CHP'ye ittifak şartı: Akşener İzmir'i istiyor
İYİ Partililer yerel seçime yalnız girecekleri yönünde mesajlar vermeye devam ederken Meral Akşener'in ittifak için CHP'ye birkaç şart sunacağı öne sürüldü.
Milliyet yazarı Zafer Şahin, Akşener'in İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığını isteyeceğini iddia etti. Şahin, İYİ Parti liderinin iki adaya verilecek desteğin karşılığı olarak İzmir'in kendilerine bırakılmasını talep edeceğini söyledi.
İYİ Parti iddiaları yalanladı: Henüz yapılmış bir müzakere yok
CHP'li Mehmet Sevigen: Gök kubbeyi Kılıçdaroğlu'nun başına yıkarız
Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, söz konusu iddiaları Haber Global TV canlı yayınında değerlendirdi.
"Bu olursa; dükkanı kapatmamız lazım, CHP'yi kapatmamız lazım. Partilerin yüreklerinin çarptığı yerler vardır. Çankaya diyoruz ama bizim esas yüreğimizin olduğu yer İzmir'dir. Düşmanı Yunan'ı oradan denizde dökmüşüz. Koca Mustafa Kemal Atatürk oradan başlamış. İzmir'in kurtuluşu partimizin kuruluşudur. 9 Eylül günü partinin kapısına kilit vursunlar. Kimse hayal kurmasın, Kemal Bey de hayal kurmasın. Gök kubbeyi başlarına yıkarız. Bunu görüşmek bile suç. Olur mu öyle şey?"