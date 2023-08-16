|
Gündem

CHP'li Mehmet Sevigen 'CHP İzmir'de İYİ Parti'nin adayını destekleyecek' iddialarına sert çıktı: Gök kubbeyi Kılıçdaroğlu'nun başına yıkarız

Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, 'CHP, İstanbul ve Ankara'da yerel seçim ittifakı yapmak için İzmir'de İYİ Parti'nin adayına destek verecek' iddialarına sert çıktı. Bu iddiaların gerçekleşmesi durumunda CHP'nin kapısına kilit vurulması gerektiğini vurgulayan Sevigen, "Kimse hayal kurmasın, Kemal Bey de hayal kurmasın. Gök kubbeyi başlarına yıkarız." diye konuştu.

20:25 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP'li Sevigen, İYİ Parti'nin ittifak şartı olarak İzmir adaylığını istediği iddialarına tepki gösterdi.

CHP'li Sevigen, İYİ Parti'nin ittifak şartı olarak İzmir adaylığını istediği iddialarına tepki gösterdi.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilgi sonrasında 'istifa' çağrılarına maruz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu taleplere kulak tıkayıp 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi. Yerel seçimlere Kılıçdaroğlu ile gideceği konuşulan CHP'ye bir darbe de ittifak ortaklarından geldi. İYİ Parti kanadından yapılan açıklamalarda, 2024 yılında yapılacak seçimlerde ittifaklara kapılar kapatıldı.

İYİ Parti'den CHP'ye ittifak şartı: Akşener İzmir'i istiyor

İYİ Partililer yerel seçime yalnız girecekleri yönünde mesajlar vermeye devam ederken Meral Akşener'in ittifak için CHP'ye birkaç şart sunacağı öne sürüldü.

Milliyet yazarı Zafer Şahin, Akşener'in İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığını isteyeceğini iddia etti. Şahin, İYİ Parti liderinin iki adaya verilecek desteğin karşılığı olarak İzmir'in kendilerine bırakılmasını talep edeceğini söyledi.

İYİ Parti iddiaları yalanladı: Henüz yapılmış bir müzakere yok

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu,
"İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ittifak için CHP'den İzmir'i istediği"
yönündeki iddialara yanıt verip,
"Bunların hepsi dedikodu. Böyle bir görüşme ya da bu anlamda yapılmış herhangi bir müzakere yok
" dedi.

CHP'li Mehmet Sevigen: Gök kubbeyi Kılıçdaroğlu'nun başına yıkarız

Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, söz konusu iddiaları Haber Global TV canlı yayınında değerlendirdi.

Bu iddiaların gerçekleşmesi durumunda CHP'nin kapısına kilit vurulması gerektiğini vurgulayan Sevigen, "
Kimse hayal kurmasın, Kemal Bey de hayal kurmasın. Gök kubbeyi başlarına yıkarız."
diye konuştu.


Sevigen'in açıklamaları şöyle:

"Bu olursa; dükkanı kapatmamız lazım, CHP'yi kapatmamız lazım. Partilerin yüreklerinin çarptığı yerler vardır. Çankaya diyoruz ama bizim esas yüreğimizin olduğu yer İzmir'dir. Düşmanı Yunan'ı oradan denizde dökmüşüz. Koca Mustafa Kemal Atatürk oradan başlamış. İzmir'in kurtuluşu partimizin kuruluşudur. 9 Eylül günü partinin kapısına kilit vursunlar. Kimse hayal kurmasın, Kemal Bey de hayal kurmasın. Gök kubbeyi başlarına yıkarız. Bunu görüşmek bile suç. Olur mu öyle şey?"



CHP'li Sevigen 'Bir güç muhalefeti dizayn ediyor' diyerek anlattı: Önder Sav Kılıçdaroğlu'nun kasetle göreve nasıl getirildiğini anlatsın
CHP'li Sevigen 'Bir güç muhalefeti dizayn ediyor' diyerek anlattı: Önder Sav Kılıçdaroğlu'nun kasetle göreve nasıl getirildiğini anlatsın

Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Bir gücün muhalefeti dizayn ettiğini ve Kılıçdaroğlu'nu koltuğa oturttuğunu söyleyen Sevigen, "Kemal Bey'in kaset operasyonuna dair Önder Sav ve Ali Topuz bilgi sahibi. Topuz öldü gitti, Sav çıkıp yaşananları açıklasın" dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Recep Tayyip Erdoğan iktidarını hedef alan skandal 'darbe' imasına da değinen Sevigen, "Bu güçler Türkiye'yi dizayn etmeye çalışıyor. Bunu da gazetecilere, trollere para vererek yapıyorlar. İçimizden biri bu güçlere 'otur yerine' diyemedi." diye konuştu.



#Mehmet Sevigen
#Kemal Kılıçdaroğlu
#İYİ Parti
#CHP
#İzmir
#Seçim
13 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya’da tali yoldan çıkan minibüse otomobiller çarptı: 5 yaralı