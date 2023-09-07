CHP'li Mehmet Sevigen, birbirine düşen muhalefeti sert sözlerle hedef aldı.
Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Haber Global TV canlı yayınında, yerel seçimlerde kurulacak ittifaklar üzerinden birbirine düşen CHP ve İYİ Parti eksenindeki muhalefete sert tepki gösterdi.
CHP'li Mehmet Sevigen 'hükümet çalışıyor' diyerek anlattı: Muhalefetin ülke diye bir derdi yok
Sevigen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in abartıldığını söyleyip oylarının yüzde 5-6'yı geçmeyeceğini de iddia etti.
"CHP hikaye, İYİ Parti hikaye... Böyle bir muhalefet olur mu?"
Sevigen açıklamasında şunları söyledi:
"Bakın üç aydır hükümet konuşuyor değil mi? Yurt dışına gidiyorlar, deprem bölgesine gidiyorlar. Yunanistan ile ilişki kuruyorlar. En azından çalışıyorlar. Beğenmeyebilirsiniz ama bir çalışma var. Biz ne yapıyoruz? Babacan ne dedi, Davutoğlu ne dedi. CHP hikaye, İYİ Parti hikaye. Meral Hanım çıkıyor bir ileri bir geri. Tek başıma hareket edeceğim diyor, geri adım atıyor. Arkadan bir açık kapı bırakıyorlar.
Böyle bir muhalefet olur mu? Muhalefetin ülke diye bir derdi yok kardeşim.
Meral Hanım'ı gözünüzde çok büyütüyorsunuz. Meral Hanım yüzde 5-6'yı geçmeyecektir, lütfen yazın bunu."