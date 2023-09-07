CHP'li Mehmet Sevigen 'hükümet çalışıyor' diyerek anlattı: Muhalefetin ülke diye bir derdi yok

"Benim geldiğim nokta şu; kutuplaştırmanın Türkiye’ye dayattığı 50 artı 1 ittifak sistemi, Türkiye’ye büyük zarar veriyor. Onun için de biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız

"Benim geldiğim nokta şu; kutuplaştırmanın Türkiye’ye dayattığı 50 artı 1 ittifak sistemi, Türkiye’ye büyük zarar veriyor. Onun için de biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlı olduğunu söyledi. İzmir adaylarının Ümit Özlale olduğunu duyuran Akşener, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını belirtti. CHP'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Akşener, "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" dedi

"Üç aydır hükümet çalışıyor. Deprem bölgesine gidiyorlar, yurt dışına gidiyorlar. Beğenmeyebilirsiniz ama bir çalışma var. Biz ne yapıyoruz?"

"Üç aydır hükümet çalışıyor. Deprem bölgesine gidiyorlar, yurt dışına gidiyorlar. Beğenmeyebilirsiniz ama bir çalışma var. Biz ne yapıyoruz?"

"Bakın üç aydır hükümet konuşuyor değil mi? Yurt dışına gidiyorlar, deprem bölgesine gidiyorlar. Yunanistan ile ilişki kuruyorlar. En azından çalışıyorlar. Beğenmeyebilirsiniz ama bir çalışma var. Biz ne yapıyoruz? Babacan ne dedi, Davutoğlu ne dedi. CHP hikaye, İYİ Parti hikaye. Meral Hanım çıkıyor bir ileri bir geri. Tek başıma hareket edeceğim diyor, geri adım atıyor. Arkadan bir açık kapı bırakıyorlar.