|
Gündem

CHP'li Mehmet Sevigen 'hükümet çalışıyor' diyerek anlattı: Muhalefetin ülke diye bir derdi yok

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, yerel seçimlerde kurulacak ittifaklar üzerinden birbirine düşen muhalefete sert tepki gösterdi. "Muhalefetin ülke diye bir derdi yok kardeşim." diyen CHP'li Sevigen, "Üç aydır hükümet çalışıyor. Deprem bölgesine gidiyorlar, yurt dışına gidiyorlar. Beğenmeyebilirsiniz ama bir çalışma var. Biz ne yapıyoruz?" tepkisini gösterdi. Sevigen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in abartıldığını söyleyip oylarının yüzde 5-6'yı geçmeyeceğini de iddia etti.

18:56 . 7/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP'li Mehmet Sevigen, birbirine düşen muhalefeti sert sözlerle hedef aldı.

CHP'li Mehmet Sevigen, birbirine düşen muhalefeti sert sözlerle hedef aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geride kalan gün yaptığı açıklamada, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İttifaka kapısını tamamen kapatan Akşener, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayarak,
"Benim geldiğim nokta şu; kutuplaştırmanın Türkiye’ye dayattığı 50 artı 1 ittifak sistemi, Türkiye’ye büyük zarar veriyor. Onun için de biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız
" ifadelerini kullandı.
CHP'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Akşener,
"Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık
" dedi.

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Haber Global TV canlı yayınında, yerel seçimlerde kurulacak ittifaklar üzerinden birbirine düşen CHP ve İYİ Parti eksenindeki muhalefete sert tepki gösterdi.



CHP'li Mehmet Sevigen 'hükümet çalışıyor' diyerek anlattı: Muhalefetin ülke diye bir derdi yok

"Muhalefetin ülke diye bir derdi yok kardeşim."
diyen Sevigen,
"Üç aydır hükümet çalışıyor. Deprem bölgesine gidiyorlar, yurt dışına gidiyorlar. Beğenmeyebilirsiniz ama bir çalışma var. Biz ne yapıyoruz?"
tepkisini gösterdi.

Sevigen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in abartıldığını söyleyip oylarının yüzde 5-6'yı geçmeyeceğini de iddia etti.

"CHP hikaye, İYİ Parti hikaye... Böyle bir muhalefet olur mu?"

Sevigen açıklamasında şunları söyledi:

"Bakın üç aydır hükümet konuşuyor değil mi? Yurt dışına gidiyorlar, deprem bölgesine gidiyorlar. Yunanistan ile ilişki kuruyorlar. En azından çalışıyorlar. Beğenmeyebilirsiniz ama bir çalışma var. Biz ne yapıyoruz? Babacan ne dedi, Davutoğlu ne dedi. CHP hikaye, İYİ Parti hikaye. Meral Hanım çıkıyor bir ileri bir geri. Tek başıma hareket edeceğim diyor, geri adım atıyor. Arkadan bir açık kapı bırakıyorlar.

Böyle bir muhalefet olur mu? Muhalefetin ülke diye bir derdi yok kardeşim.

Meral Hanım'ı gözünüzde çok büyütüyorsunuz. Meral Hanım yüzde 5-6'yı geçmeyecektir, lütfen yazın bunu."



#Mehmet Sevigen
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Meral Akşener
#İYİ Parti
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi aya denk geliyor