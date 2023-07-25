CHP'li Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Erdoğan birinci tur sonrası deprem bölgesine bizimki Babala'ya gitti

"Belediye Başkanları toplantısında Özgür Özel diye bir arkadaş var Grup Başkanı, gidip Belediye Başkanı’ndan icazet alıyor. Emaneti teslim et kardeşim, Genel Başkanvekilliği kurumunu çürütüyorlar. Ben olsam Özgür’ü kapının dışına koyarım, bir dakika tutmam. Büyükşehirle, Bakırköy Belediye Başkanı tartışıyor, Sayın Genel Başkan onları seyrediyor, 12 Eylül generalleri gibi ‘Yiyin birbirinizi’ diyor. Böyle bir Genel Başkan olur mu?