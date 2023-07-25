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CHP'li Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Erdoğan birinci tur sonrası deprem bölgesine bizimki Babala'ya gitti

Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında oldukça sert açıklamalar yaptı. CHP liderini bir daireyi üç kişiye satan müteahhide benzeten Sevigen, "Kemal Bey’in aklı karışmış artık sinirleri zedelenmiş, kontrol edilemez noktaya gelmiş." diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun halkla bağının olmadığını belirten Sevigen, "Tayyip Erdoğan birinci tur sonrası deprem bölgesine bizimki Babala'ya gitti." dedi.

22:53 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Mehmet Sevigen

Kemal Kılıçdaroğlu - Mehmet Sevigen

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkamayı sürdürürken, partinin ağır toplarından Eski Devlet Bakanı ve eski Milletvekili Mehmet Sevigen oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP liderinin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı 'gizli' protokole tepki gösteren Sevigen,
"Halka sunduğun bir anlaşmanın sırrı olur mu ya? Bir daireyi üç kişiye satan müteahhide benzetiyorum."
dedi.

"Erdoğan birinci tur sonrası deprem bölgesine bizimki Babala'ya gitti"

Sözlerinin devamında
"Kemal Bey’in aklı karışmış artık sinirleri zedelenmiş, kontrol edilemez noktaya gelmiş."
diyen Sevigen,
"Tayyip Erdoğan birinci tur bitti hemen deprem bölgesine gitti, bizimki Babala'ya gitti. Bu işin sermayesi halktır"
ifadeleriyle CHP liderinin halktan kopuk bir siyaset yürüttüğünü belitti.


"Ben olsam Özgür’ü kapının dışına koyarım, bir dakika tutmam"

Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı başlattığı 'değişim' hareketi ve 'gizli yapılan zoom toplantısına' da değinen Sevigen,
"Belediye Başkanları toplantısında Özgür Özel diye bir arkadaş var Grup Başkanı, gidip Belediye Başkanı’ndan icazet alıyor. Emaneti teslim et kardeşim, Genel Başkanvekilliği kurumunu çürütüyorlar. Ben olsam Özgür’ü kapının dışına koyarım, bir dakika tutmam. Büyükşehirle, Bakırköy Belediye Başkanı tartışıyor, Sayın Genel Başkan onları seyrediyor, 12 Eylül generalleri gibi ‘Yiyin birbirinizi’ diyor. Böyle bir Genel Başkan olur mu?
" ifadelerini kullandı.

"Orada o kadar Belediye Başkanı var, ‘İçinde bir tane temiz adam yok’ ben olsam yıkarım orasını"

Kılıçdaroğlu'nun,
"Ekrem Bey orada o kadar Belediye Başkanı var, ‘İçinde bir tane temiz adam yok’ ben olsam yıkarım orasını.
" demesine de değinen Sevigen,
"Partiyi idare edemiyor ve Kemal Bey ne söylediğini bilmiyor. Orada o kadar Belediye Başkanı var, ‘İçinde bir tane temiz adam yok’ ben olsam yıkarım orasını. Orada ismi geçen Ekrem İmamoğlu ama Kemal Bey onu partinin bütün üyelerine söylüyor."
dedi.

CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Hakkımı helal etmiyorum
CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Hakkımı helal etmiyorum

Seçim yenilgisinin ardından kendisine yapılan istifa çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki de partinin ağır toplarından Kemal Anadol'dan geldi. Kılıçdaroğlu'nun 'Parti ilkelerine bağlı temiz bir insan olsa Genel Başkanlığı bugün bırakırım' açıklamasına inanamadığını dile getiren Anadol, CHP liderini sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'na "Yurt dışında kırmızı bültenle aranan kişileri milletvekili yaptınız. FETÖ’cü olduğu savıyla üniversiteden çıkarılanları, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçan kişileri danışman yaptınız." sözleriyle seslenen Anadol, hakkını helal etmediğini söyledi.

Yandaş gazeteci Fatih Portakal: Kalp işareti yapınca temiz insan zannettim hiç de öyle değilmiş saflığımdan özür diliyorum
Yandaş gazeteci Fatih Portakal: Kalp işareti yapınca temiz insan zannettim hiç de öyle değilmiş saflığımdan özür diliyorum

Seçim süreci boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması yönünde yayınlar yapan yandaş gazeteci Fatih Portakal, seçim hezimeti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tutmayı sürdürüyor. Sürekli ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun yalanlarının ortaya çıktığından yakınan Portakal, "Biz kime güveneceğiz? Bizi kandırdılar. Kusura bakmayın ama ben de sizlerden özür diliyorum. Umut var zannettim. Naif insan zannettim. Kalp işareti yapınca temiz yürekli insan zannettim. 74 yaşında hırslarından arınmıştır zannettim. Ama hiç de öyle değilmiş. Kendimden de özür diliyorum. Bu kadar saflığımdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.


#Mehmet Sevigen
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#Özgür Özel
2 saat önce
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