CHP'li Mehmet Sevigen parti yönetimine seslendi: Kılıçdaroğlu'nun yetkilerini elinden acilen almanız lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'e ve kendisine hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak atamasına yönelik tepkilere yanıt verdi. "O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti." ifadelerini kullandı. Kendisine yönelik çok ağır eleştiriler olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eğer seçimleri kazansaydık o zaman belki bizim politikamızı yere göğe sığdıramayacaklardı." diye konuştu.