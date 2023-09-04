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CHP'li Mehmet Sevigen parti yönetimine seslendi: Kılıçdaroğlu'nun yetkilerini elinden acilen almanız lazım

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, keyfi kararlarla kendisine danışman atayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu'na seslenen Sevigen, "Kılıçdaroğlu'nun yetkilerini elinden acilen almanız lazım" dedi.

18:43 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Mehmet Sevigen

Kemal Kılıçdaroğlu - Mehmet Sevigen

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Mustafa Kemal Atatürk'e ve kendisine hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak atadığı ortaya çıktı. Atamaya ilişkin,
"O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu"
diyen Kılıçdaroğlu,
"Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti."
ifadelerini kullandı.
Kendisine yönelik çok ağır eleştiriler olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu,
"Eğer seçimleri kazansaydık o zaman belki bizim politikamızı yere göğe sığdıramayacaklardı."
diye konuştu.

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, keyfi kararlarla kendisine danışman atayan ve koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.



"Kılıçdaroğlu'nun yetkilerini acilen elinden almanız lazım"

Haber Global TV canlı yayınında, CHP Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu'na seslenen Sevigen,
"Kılıçdaroğlu'nun yetkilerini elinden acilen almanız lazım. İnanın ne yaptığını bilmiyor."
dedi.

"Allah Türkiye'yi korumuş"

Sözlerinin devamında,
"Kaybetmede de kazanç vardır. Allah Türkiye'yi korumuş."
diyen Sevigen,
"Bunda da bir hayır vardır. Önüne geleni danışman atamışlar. Adam (Kılıçdaroğlu) yüzde 52 oy alan Tayyip Bey'e yasal değilsin diyor. Aklı başında bir adam seçim biteli 3 gün olmuşken gelin hadi seçim yapalım der mi?"
dedi.

CHP'li Sevigen 'Bir güç muhalefeti dizayn ediyor' diyerek anlattı: Önder Sav Kılıçdaroğlu'nun kasetle göreve nasıl getirildiğini anlatsın
CHP'li Sevigen 'Bir güç muhalefeti dizayn ediyor' diyerek anlattı: Önder Sav Kılıçdaroğlu'nun kasetle göreve nasıl getirildiğini anlatsın

Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Bir gücün muhalefeti dizayn ettiğini ve Kılıçdaroğlu'nu koltuğa oturttuğunu söyleyen Sevigen, "Kemal Bey'in kaset operasyonuna dair Önder Sav ve Ali Topuz bilgi sahibi. Topuz öldü gitti, Sav çıkıp yaşananları açıklasın" dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Recep Tayyip Erdoğan iktidarını hedef alan skandal 'darbe' imasına da değinen Sevigen, "Bu güçler Türkiye'yi dizayn etmeye çalışıyor. Bunu da gazetecilere, trollere para vererek yapıyorlar. İçimizden biri bu güçlere 'otur yerine' diyemedi." diye konuştu.


#Mehmet Sevigen
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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