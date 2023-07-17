CHP'li Melek Mızrak Subaşı'ndan skandal hareket: Şehitlerimizin anılacağı saatte çirkin provokasyon

FETÖ terör örgütü tarafından 7 yıl önce gerçekleştirilmek istenen ve halk tarafından engellenen hain darbe girişiminin 7'nci yıl dönümünde tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenlendi.





15 Temmuz Şehitlerinin anıldığı etkinliklere yurdun dört bir yanında Milyonlarca vatandaş akın etti. Benzer etkinliklerden biri de Bilecik'te düzenlendi. Bilecik Valiliği, 15 Temmuz Şehitlerini anmak ve dua okumak üzere kentteki Şehitlik anıtında anma program düzenledi. CHP'li Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, bu programla aynı saate, Bileciklileri otobüslerle Lavanta bahçesine taşıyıp gün batımı izletmek bahanesiyle alternatif bir etkinlik düzenledi.





15 Temmuz'un yıldönümüne ilişkin gün boyu hiçbir etkinliğe katılmayan CHP'li Subaşı, belediyeden temsilci dahi göndermedi. Diğer yandan CHP Bilecik örgütünden de hiç kimse etkinliklere katılmadı.





Aynı saatte vatandaşı taşımaya çalıştı





Bilecik Valiliği, düzenlediği programda akşam saat 19:00'da kentteki Şehitler Anıtında Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacağını, Şehitlik Anıtına karanfil bırakılacağını, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve duaların okunacağını ve daha sonra da toplanan kalabalık ile birlikte Cumhuriyet Meydanına yüründükten sonra etkinliğin sona ereceğini duyurdu.





CHP'li subaşı ise, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda saat 18:30'da Atatürk parkından ücretsiz otobüslerin kaldırılacağını ve Ulupınar köyünde bulunan Lila Lavanta bahçesi isminde özel bir işletmede gün batımı izleme etkinliği olacağını açıkladı.





"Unutmayız, unutturmayız"





CHP'li Belediyenin yaptığı provokasyon girişimine tepki gösteren Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, yapılanın 15 Temmuz'u unutturmak adına yapılan bir eylem olduğunu söyledi.





Öztürk, "Lavanta keyfi yapacak başka gün ve saat mi yoktu? 15 Temmuz hain darbe girişimi, Türkiye'nin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisidir. Türkiye'nin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.





Ne gitti, ne de paylaşım yaptı





Şehitlerin dualarla anılacağı saate, gün batımı izleme etkinliği düzenleyerek skandala imza atan Melek Mızrak Subaşı'nın 15 Temmuz'a dair kentte düzenlenen hiçbir etkinliğe katılmaması dikkat çekerken, çok aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarından da en küçük bir paylaşım dahi yapmaması tepki topladı.





Diğer yandan CHP Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP İl Başkanı Metin Yaşar da hiçbir etkinlikte yer almadı.



