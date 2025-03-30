CHP’li milletvekili Taşçıer gençleri sokağa çağırıp maça gitmiş

İBB'ye yönelik soruşturmalar bahane edilerek başlatılan sokak gösterileri CHP tarafından da körüklendi. Gençleri siyasi emelleri uğruna sokağa çağıranlardan biri olan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ise keyif peşine düştü. Taşçıer'in sokak olayları sırasında Ankara İl Başkanı Okan Türkmen ile Beşiktaş-Galatasaray maçını tribünden izlediği ortaya çıktı.
İBB'ye ve İmamoğlu'na yönelik bu soruşturmalar bahane edilerek İstanbul'da sokak olayları başlatıldı.
Gençleri sokağa çağırıp maça gitti
Vandalları Gezi masalıyla kandırarak sokağa çağıran CHP ise olayları uzaktan izleyerek göstericilere gaz vermekle yetinmişti.
Provokatörleri kapalı kapılar ardından izlediler
Saraçhane'de başlayan olayların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel gençleri 'yıkın, geçin' diyerek sokağa çağırmış ancak yaşanılanları güvenli kapılar ardında seyretmişti.
Bunun üzerine bir grup eylemci 'Özgür dışarı' diye slogan attı. Özgür Özel ise içeride kalmayı tercih etmişti.
Saraçhane'de ise bir eylemci, CHP'li vekil Ali Gökçek'e "Madem dokunulmazlığınız var siz önden yürüseniz de biz bu kadar biber gazı yemesek" demiş; Gökçek ise bu sözlere, "Dokunulmazlığı yanlış anlıyorsunuz" diye cevap vermişti. Bir başka eylemci ise Gökçek'e "Senin biber gazı yediğine inanmıyoruz" diye çıkışmıştı.