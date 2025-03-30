CHP’li milletvekili Taşçıer gençleri sokağa çağırıp maça gitmiş

Saraçhane'de ise bir eylemci, CHP'li vekil Ali Gökçek'e "Madem dokunulmazlığınız var siz önden yürüseniz de biz bu kadar biber gazı yemesek" demiş; Gökçek ise bu sözlere, "Dokunulmazlığı yanlış anlıyorsunuz" diye cevap vermişti. Bir başka eylemci ise Gökçek'e "Senin biber gazı yediğine inanmıyoruz" diye çıkışmıştı.