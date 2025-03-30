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CHP’li milletvekili Taşçıer gençleri sokağa çağırıp maça gitmiş

CHP’li milletvekili Taşçıer gençleri sokağa çağırıp maça gitmiş

22:5430/03/2025, Pazar
G: 30/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Provokatörler Saraçhane'de sokakları karıştırırken CHP'li Taşçıer Beşiktaş-Galatasaray derbisini izledi.
Provokatörler Saraçhane'de sokakları karıştırırken CHP'li Taşçıer Beşiktaş-Galatasaray derbisini izledi.

İBB'ye yönelik soruşturmalar bahane edilerek başlatılan sokak gösterileri CHP tarafından da körüklendi. Gençleri siyasi emelleri uğruna sokağa çağıranlardan biri olan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ise keyif peşine düştü. Taşçıer'in sokak olayları sırasında Ankara İl Başkanı Okan Türkmen ile Beşiktaş-Galatasaray maçını tribünden izlediği ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB)
yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında
Ekrem İmamoğlu
görevden uzaklaştırıldı.

İBB'ye ve İmamoğlu'na yönelik bu soruşturmalar bahane edilerek İstanbul'da sokak olayları başlatıldı.

Bazı yabancı etki ajanlarının dünya kamuoyuna çarpıtarak sunmak için heveslendiği ve
CHP
tarafından da desteklenen olaylar
vandalizm
boyutuna ulaşmış, polislere sopalı, taşlı, hatta asitli saldırılar gerçekleşmişti.

Gençleri sokağa çağırıp maça gitti

Vandalları Gezi masalıyla kandırarak sokağa çağıran CHP ise olayları uzaktan izleyerek göstericilere gaz vermekle yetinmişti.

Bu isimler arasında
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer
de yer aldı.
Yolsuzluk soruşturmasını bahane edip gençleri sokağa çağıran Taşçıer'in, provokatörler sokakta iken
Ankara İl Başkanı Okan Türkmen
ile Beşiktaş-Galatasaray maçını tribünden izlediği ortaya çıktı.

Provokatörleri kapalı kapılar ardından izlediler

Saraçhane'de başlayan olayların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel gençleri 'yıkın, geçin' diyerek sokağa çağırmış ancak yaşanılanları güvenli kapılar ardında seyretmişti.

Bunun üzerine bir grup eylemci 'Özgür dışarı' diye slogan attı. Özgür Özel ise içeride kalmayı tercih etmişti.

Saraçhane'de ise bir eylemci, CHP'li vekil Ali Gökçek'e "Madem dokunulmazlığınız var siz önden yürüseniz de biz bu kadar biber gazı yemesek" demiş; Gökçek ise bu sözlere, "Dokunulmazlığı yanlış anlıyorsunuz" diye cevap vermişti. Bir başka eylemci ise Gökçek'e "Senin biber gazı yediğine inanmıyoruz" diye çıkışmıştı.

Sokak teröristleri, Şehzadebaşı Camii'nde bulunan mezarlıkları da tahrip etmişti.


#Saraçhane
#Gamze Taşçıer
#Okan Türkmen
#CHP

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