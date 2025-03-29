Saraçhane vandallarına üçer yıl hapis talebi

İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından sokakları ateşe veren 59'u tutuklu 74 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Valiliğinin kararıyla 19-23 Mart tarihleri arasında eylemlerin yasaklandığı, daha sonra bu kararın 4 gün daha uzatıldığı ifade edildi. Yasağa rağmen düzenlenen gösterilere katılan şüphelilerin tespit edildiğine vurgu yapılan iddianamede, eylem görüntüleri üzerinde yapılan incelemelerde bir sanık yönünden ayrı ayrı araştırma tutanakları düzenlendiği ifade edildi. İddianamede sanıkların, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılanlar, ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar ederlerse, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca, 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmalarına 18 Nisan'da başlanacak.