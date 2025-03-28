İstanbul'da korsan gösterilere katılan 74 kişiye hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar ve Ekrem İmamoğlu’nun mali suçlar soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul’da düzenlenen korsan gösterilere katılan 74 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Üç yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” suçundan 6 ay ile 3 yıl arasında hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Ayrıca iddianamede, kamuoyunda siyasi yasak olarak bilinen, belirli haklardan yoksun bırakılmaları yönünde de hüküm verilmesi de istendi.

İddianamede İstanbul Valiliği’nin 19 Mart günü 4 gün süreyle toplantı, gösteri ve yürüyüşleri yasakladığı hatırlatıldı. Daha sonra bu kararın 4 gün daha uzatıldığına da yer verildi. Bu karara uymayarak gösteri ve yürüyüşlere katılan 100 kişinin İstanbul TEM Şube tarafından tespit edildiği belirtildi.

25 kişinin dosyası ayrıldı

İddianamede aralarında Now muhabiri Ali Onur Tosun, AFP fotomuhabiri Yasin Akgül, fotomuhabir Bülent Kılıç ve gazeteci Zeynep Kuray, gazeteci Hayri Tunç, Bakırköy Belediyesi fotomuhabiri Gökhan Kam, İBB fotomuhabiri Kurtuluş Arı’nın da olduğu yaklaşık 70 kişinin tutuklandığı diğerlerine ise adli kontrol kararı verildiği belirtildi. 25 kişinin ise dosyası ayrıldı.

İddianamede tutuklandıkları belirtilen 7 gazeteci, tutuklandıktan 2 gün sonra savcılık tarafından verilen re’sen tahliye kararıyla serbest bırakılmıştı.







