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İstanbul'daki korsan gösterilere katılan 53 kişi tutuklandı

İstanbul'daki korsan gösterilere katılan 53 kişi tutuklandı

22:3828/03/2025, Cuma
AA
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İstanbul'da izinsiz gösterilere ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 53'ü tutuklandı.
İstanbul'da izinsiz gösterilere ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 53'ü tutuklandı.

İBB'ye yönelik soruşturma bahane edilerek başlatılan korsan gösterilere ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alından 134 şüpheli hakim karşısına çıktı. Hakimlik, 53 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Şüphelilerden 18'ine "konutu terk etmeme"yi içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar veren hakimlik, 63 şüpheliyi de diğer adli kontrol tedbirlerini uygulayarak serbest bıraktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından yapılan izinsiz gösterilere ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 134 şüpheliden 53'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliğinin kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart'ta her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına uymadıkları iddiasıyla gözaltına alınan 134 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

53 sokak teröristi tutuklandı

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alınan 134 şüpheliden 73'ü tutuklanmaları, 61'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 53 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

Şüphelilerden 18'ine "konutu terk etmeme"yi içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar veren hakimlik, 63 şüpheliyi de diğer adli kontrol tedbirlerini uygulayarak serbest bıraktı.

Soruşturma kapsamında toplumsal olaylara ilişkin İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen toplam 263 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.



#Saraçhane
#Gözaltı
#Hakimlik
#İBB

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