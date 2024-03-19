CHP'li Muhittin Böcek tesis sözü hatırlatılınca Alanyaspor yöneticilerini azarladı: Bana oy vermediniz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, dün Alanya'da gerçekleştirdiği bir dizi ziyaret sırasında, 2019 yılında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in temelini attığı Alanyaspor tesisleriyle ilgili yaptığı, “Alanyaspor'un tesisi var zaten, maçlar yapılıyor. Biz milletin parasını millete harcarken oralara kimin altyapı yaptığına falan girecek değilim. Kimse sabrımızı zorlamasın" açıklamasında bulundu.
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.
"Böcek, 'Bana Alanyalılar oy vermedi" dedi"
"Sabrımızı zorlamayın diye kime diyorsunuz?"
Böcek'in "Sabrımızı zorlamayın" şeklindeki ifadesine de yanıt veren Çavuşoğlu, "Burada bir söylem daha var. Tesisin hafriyatını kimin yaptığını, nasıl yapıldığını oralara girmeyeceğim diyorsunuz. Girin efendim ben size söyleyeyim. Oranın hafriyatını alan müteahhit istediğine yaptırır. Birilerine mi soracak? Hayır. Şunu kast ediyorsanız: Kendilerinin iş makineleri vardı. Başka yerlerden de kiralama yaptılar. Bir dönem benim oğlumdan da kiralama yaptılar. Bunu söylemek istiyorsanız arkasından da benim sabrımı zorlama diyorsunuz. Tehditvari konuşuyorsunuz. Kime söylüyorsunuz? Alanyaspor kulübüne mi, şahsımıza mı, Alanyaspor camiasına mı?" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Böcek'in 5 yıl boyunca Alanyaspor Kulübü'nü ziyaret etmediğini vurguladığı açıklamasında, “Size hiçbir zaman karşınıza çıkıp bir şey demedik. 2 yıl önce 9'uncu ayın 19'unda resmi yazı olarak randevu talebimiz olmasına rağmen cevap dahi vermediniz" dedi.