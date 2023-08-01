CHP'li Murat Karayalçın: İmamoğlu'na 'aday olma' dedim gülümseyerek karşıladı

Murat Karayalçın (Soldan ikinci) ile Ekrem İmamoğlu (Sağ) dün akşam yemekte buluştu.
Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin önde gelen isimleriyle dün akşam saatlerinde yemekte buluştu. Görüşmeye CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da katıldı.
Sosyal medyada dolaşıma sokulan fotoğrafa ve yenilen yemeğe ilişkin Haber Global TV canlı yayınında merak edilenleri yanıtlayan CHP'nin önde gelen isimlerinden Murat Karayalçın, İmamoğlu'na göndermelerde bulundu.