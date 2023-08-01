|
Gündem

CHP'li Murat Karayalçın: İmamoğlu'na 'aday olma' dedim gülümseyerek karşıladı

CHP'nin önde gelen isimlerinden Murat Karayalçın, geride kalan gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiği 'değişim' yemeğinde yaşananları anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde aday olması gerektiğini söyleyen Karayalçın, "Ekrem Bey'e 'aday olma' dedim gülümseyerek karşıladı" ifadelerini kullandı.

20:25 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Murat Karayalçın (Soldan ikinci) ile Ekrem İmamoğlu (Sağ) dün akşam yemekte buluştu.

Murat Karayalçın (Soldan ikinci) ile Ekrem İmamoğlu (Sağ) dün akşam yemekte buluştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin önde gelen isimleriyle dün akşam saatlerinde yemekte buluştu. Görüşmeye CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da katıldı.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan fotoğrafa ve yenilen yemeğe ilişkin Haber Global TV canlı yayınında merak edilenleri yanıtlayan CHP'nin önde gelen isimlerinden Murat Karayalçın, İmamoğlu'na göndermelerde bulundu.

İmamoğlu'na gönderme: Gönlünden geçenle parti ile halkın istediği farklı

Siyasetçilerin gönlünden geçenlerin parti ve halkın size yüklediklerinden farklı olduğunu vurgulayan Karayalçın,
"Siyasette sizin kendiniz için gönlünüzden geçirdiğiniz ile koşulla, partililerin ve halkın size yüklemiş oldukları arasında farklılık oluyor. Keşke hep aynı olsa, çok ciddi farklılıklar olur. Ben bunu yaşamış birisiyim."
ifadelerini kullandı.


İmamoğlu'na 'aday olma' dedim gülümseyerek karşıladı

Sözlerinin devamında Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın,
"Ekrem bey ile bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum bunu da her yerde seslendirdim.
" dedi.
İmamoğlu'nun bu sözlere nasıl yanıt verdiğine ilişkin kendisine yöneltilen soruyu da cevaplandıran Karayalçın, "
Ekrem Bey'e 'aday olma' dedim gülümseyerek karşıladı"
şeklinde konuştu.

#Murat Karayalçın
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Konya fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler