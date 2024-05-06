CHP'li Mustafa Bozbey yeğenini şirkete yönetici yaptı

Evren Barış Yavuz, tutuklanmasına neden olan “Alevilerin neden bir PKK’sı olmalıydı” yazısının kendisine ait olmadığını iddia etmişti. Ancak “Zalimlerin devletini ve dinini harabeye çevirecek Alevi isyanı” başlıklı bir yazısı da var. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e çok yakın olan Yavuz İBB, Kadıköy Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi’ne iş yapıyor.