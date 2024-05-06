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CHP'li Mustafa Bozbey yeğenini şirkete yönetici yaptı

AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa Büyüşehir Belediyesi son atama haberiyle tartışmaları beraberinde getirdi. CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine başkan olarak atadığı ortaya çıktı.

14:23 - 6/05/2024 lundi
Diğer
Mustafa Bozbey
Mustafa Bozbey

AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa Büyüşehir Belediyesi son atama haberiyle tartışmaları beraberinde getirdi. Bursa'da CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin bir şirketine başkan yeğeni olarak atadığı öğrenildi.

Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey’i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji’ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atadı.

Furkan Bozbey, Instagram hesabından kendisinin de bulunduğu, BURKENT’in yeni yönetim kurulunu ve Mustafa Bozbey’in fotoğraflarını paylaşarak “BURKENT yönetimi Bursa’mıza hayırlı olsun” diye yazdı.

Furkan Bozbey daha sonra Instagram biyografisine ‘BURKENT yönetim kurulu başkanı’ titrini ekledi fakat tepkilerden sonra bunu sildi.


#CHP
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#Mustafa Bozbey
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