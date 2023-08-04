|
Gündem

CHP'li Mustafa Sarıgül'den Ekrem İmamoğlu'na 'ajanda' tepkisi: Kimse CHP'den büyük değildir

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, katıldığı canlı yayında, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İmamoğlu'nun "Ajandam var" sözlerinin anımsatılması üzerine Sarıgül, "CHP'de görev yapan kimsenin ajandasının olma hakkı yok. Kimse CHP'den büyük değildir." diye konuştu.

21:48 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanlığına göz diken Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.

Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanlığına göz diken Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de boynu bükük ayrıldı. Yaşananlar sonrasında partisinde hedef tahtasına konan CHP liderine karşı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde 'değişim' hareketi başlatıldı. İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
"Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan 'İktidar İçin Değişim' sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti. Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor"
ifadelerini kullandı. Bu paylaşım İmamoğlu'nun CHP kurultayında adaylığını açıklayacağından yeni parti kuracağına kadar birçok spekülasyona neden oldu.

İmamoğlu: Ajandamız olacak

Konunun makam meselesinin üzerinde olduğunu söyleyen İmamoğlu, adaylık konusunda belirsiz konuştu. İmamoğlu,
"Mutlaka bir ajandamız olacak, belirgin bir günü yok. Sizleri bilgi sahibi yapacağız. Değişim konusunda her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz."
dedi.

CHP'li Mustafa Sarıgül'den Ekrem İmamoğlu'na 'ajanda' tepkisi: Kimse CHP'den büyük değildir

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İmamoğlu'nun söz konusu çıkışlarına Habertürk TV canlı yayınında tepki gösterdi.

"Benim ajandam CHP’nin ilkeleri."
diyerek isim vermeden İBB Başkanı'nı hedef alan Sarıgül,
"CHP'de görev yapan kimsenin ajandasının olma hakkı yok. Kimse CHP'den büyük değildir."
diye konuştu.




#Mustafa Sarıgül
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
11 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Boluspor, Idrissa Camara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı