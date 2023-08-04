Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanlığına göz diken Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de boynu bükük ayrıldı. Yaşananlar sonrasında partisinde hedef tahtasına konan CHP liderine karşı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde 'değişim' hareketi başlatıldı. İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
"Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan 'İktidar İçin Değişim' sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti. Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor"
ifadelerini kullandı. Bu paylaşım İmamoğlu'nun CHP kurultayında adaylığını açıklayacağından yeni parti kuracağına kadar birçok spekülasyona neden oldu.
İmamoğlu: Ajandamız olacak
İmamoğlu: Ajandamız olacak
Konunun makam meselesinin üzerinde olduğunu söyleyen İmamoğlu, adaylık konusunda belirsiz konuştu. İmamoğlu,
"Mutlaka bir ajandamız olacak, belirgin bir günü yok. Sizleri bilgi sahibi yapacağız. Değişim konusunda her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz."
dedi.
CHP'li Mustafa Sarıgül'den Ekrem İmamoğlu'na 'ajanda' tepkisi: Kimse CHP'den büyük değildir
CHP'li Mustafa Sarıgül'den Ekrem İmamoğlu'na 'ajanda' tepkisi: Kimse CHP'den büyük değildir
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İmamoğlu'nun söz konusu çıkışlarına Habertürk TV canlı yayınında tepki gösterdi.
"Benim ajandam CHP’nin ilkeleri."
diyerek isim vermeden İBB Başkanı'nı hedef alan Sarıgül,
"CHP'de görev yapan kimsenin ajandasının olma hakkı yok. Kimse CHP'den büyük değildir."
diye konuştu.
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11 dakika önce