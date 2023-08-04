Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanlığına göz kırpan Özgür Özel'i hedef aldı.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün akşam partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek taraflı olarak reklam anlaşmalarını sonlandırdığı Halk TV'ye konuk oldu. CHP'deki 'değişim' tartışmalarına değinen Özel, genel başkanlığa talip olduğunu vurgulayıp,
"Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık."
diye konuştu.
CHP'li Mustafa Sarıgül'den Özgür Özel'e sert tepki: Görevinden istifa et delikanlıca aday ol
CHP'li Mustafa Sarıgül'den Özgür Özel'e sert tepki: Görevinden istifa et delikanlıca aday ol
Söz konusu açıklamalara Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül tepki gösterdi. Özel'i hedef alan Sarıgül,
"Birisi adayım diyorsa bulunduğu görevlerden istifa etmeli, çıkmalı delikanlıca mertçe çalışmasını yapmalı."
dedi.
"CHP'nin genel başkan arayışı yoktur"
"CHP'nin genel başkan arayışı yoktur"
Fox TV canlı yayınına konuk olan Sarıgül, Özel'in açıklamalarının yanlış olduğunu vurgulayıp,
"Bu partimizin kültüründe ve geleneğinde yoktur. Bu kaos CHP’mizi yıpratır. Cumhuriyet Halk Partisi’nde şu anda bir genel başkan arayışı yoktur. Bizim bir genel başkanımız var.
" diye konuştu.
"Ne yapmak istediniz de Kılıçdaroğlu engel oldu?"
"Ne yapmak istediniz de Kılıçdaroğlu engel oldu?"
CHP liderinin oldukça başarılı olduğunu ifade eden Sarıgül,
"Kılıçdaroğlu, 1,5 puan daha fazla alsaydı bugün karşısında olanlar diyeceklerdi ki ‘bravo tebrik ediyorum, hayatında bir araya gelmeyen grupları bir araya getirdiniz’ diyeceklerdi. Onlar hangi çalışmayı yapmak istedi genel başkanımız engel oldu"
ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında tepkisini sürdüren Sarıgül,
"Vicdan koltuk kavgası yapanları yarı yolda bırakacaktır. Hiç kimsenin CHP kimliğini yıpratmaya hakkı yoktur"
dedi.
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1 saat önce