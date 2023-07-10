CHP'li Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt: Kılıçdaroğlu bırakmazsa Eskişehir'de bile kaybedebiliriz

"Var tabi. Burada toplantı yaptık başkanlarla. Ben şunu dedim: 'Eğer İYİ Parti doğru adaylar çıkarırsa hepimiz kaybedebiliriz.' Eskişehir'de bile kaybedebiliriz. Bizim başkanlar 'Özel oylarımız var' diyor da ben garanti görmüyorum."