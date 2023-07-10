CHP'li Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt: Kılıçdaroğlu bırakmazsa Eskişehir'de bile kaybedebiliriz

CHP'li Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt da değişim isteyerek Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimeti sonrası ana muhalefette başlayan 'değişim' çağrıları, kurultay günü yaklaştıkça şiddetini artırıyor.
Son olarak Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısında bulundu.
İsmi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Kurt, Sözcü'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.
'Özgür Özel genel başkan olsun'
Seçim dönemindeki politikaları eleştiren Kurt, "Ne HDP'ye yaranabildik ne sağcılara. Demokrasi ve insan hakları açısından Kürt meselesine nasıl baktığımızı korkmadan anlatabilirdik. Anlatamadık. Çekindik. Fotoğraf çektirmeye korktuk HDP ile." dedi.
'Eskişehir'de bile kaybedebiliriz'
Yerel seçimlerde Eskişehir için risk olup olmadığı sorulan Kurt, şunları söyledi: