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CHP'li Onur Öymen'in Baykal'a kurulan kaset kumpasını anlattığı görüntüler yeniden gündem oldu: Raporda Kılıçdaroğlu yerine geçip partiyi değiştirir yazıyordu

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçtiği süreçle ilgili canlı yayında yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. Öymen, geçtiğimiz senelerde katıldığı canlı yayında ABD'li John Hopkins Üniversitesi ile ortak çalışan İsveç merkezli İpekyolu Enstitüsü'nün hazırladığı raporu anlatmıştı. Öymen, Türkiye'de siyasetin dizayn edilmesi ile ilgili ifadelerin yer aldığı raporda, Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ın yerine geçeceğini yazdığını söylemişti. Öymen raporda, "Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelir, Kılıçdaroğlu partinin politikalarını değiştirir. Avrupalı bazı partiler de ona destek olur." cümlelerinin yer aldığını anlatmıştı.

17:48 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu-Deniz Baykal-Onur Öymen

Kemal Kılıçdaroğlu-Deniz Baykal-Onur Öymen

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ortaya atılan 'kaset' iddiaları, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçtiği süreçle ilgili anlattıklarını yeniden gündeme getirdi.

CHP'li Onur Öymen yıllar önce anlatmıştı

Öymen, geçtiğimiz senelerde katıldığı canlı yayında ABD'li John Hopkins Üniversitesi ile ortak çalışan İsveç merkezli İpekyolu Enstitüsü'nün hazırladığı raporu anlatmıştı. Öymen, Türkiye'de siyasetin dizayn edilmesi ile ilgili ifadelerin yer aldığı raporda, Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ın yerine geçeceğini yazdığını söylemişti.

Raporun kendisine 2009 yılında sunulduğunu söyleyen Öymen,
"Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelir, Kılıçdaroğlu partinin politikalarını değiştirir. Avrupalı bazı partiler de ona destek olur."
cümlelerinin yer aldığını anlatmıştı.

Söz konusu raporu Kılıçdaroğlu'na götürdüğünü söyleyen Öymen, CHP liderinin kendisini tepki vermeden dinlediğini belirtmişti.

"Deniz Baykal istifaya zorlanır mecbur edilir"

Öymen'in geçtiğimiz senelerde yaptığı dikkat çeken açıklamadan satır başları şu şekilde:

"Wikileaks belgelerinden önce size şunu anlatıyım. İpekyolu diye bir enstitü var İsveç'te. Türkiye ve Orta Asya ülkeleri hakkında raporlar hazırlıyor, değerlendirmeler yapıyor. ABD'deki John Hopkins Üniversitesi ile birlikte çalışıyorlar. Bunun yöneticileri beni 2009 yılının başlarında beni ziyaret etti. Dediler ki, biz Türkiye ile ilgili son raporumuzu size getirdik. Türkiye ile ilgili muhtemel senaryolar. 60-70 sayfalık bir rapor. 3 senaryo var.
Türkiye Batı'dan tamamen kopar, tamamen bir İslam devleti olur. Böyle olursa nasıl olur, bunun olumsuz sonuçlarını da tamamen anlatıyor. 2'nci senaryo, 2011 yılında Türkiye'de bir askeri darbe olur. Şu olur, bu olur, o da kötü olur. 3'üncü senaryo, iç politikada önemli değişiklikler olur. Deniz Baykal istifaya zorlanır, mecbur edilir. İpekyolu Enstitüsü'nün raporu. İslam ile Demokrasi Arasında Çekiştirilen Türkiye başlıklı bir çalışma. Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelir, Kılıçdaroğlu partinin politikalarını değiştirir."

Kılıçdaroğlu tepki vermeden dinledi

Kılıçdaroğlu'ya rapordan söz ettiğini söyleyen Öymen şöyle devam etti:

"İsmen var. Yerine o gelir. Partinin politikalarını değiştirir. Avrupalı bazı partiler de ona destek olur diyor. Kılıçdaroğlu'na da bunu anlattım. Sizin için böyle böyle diyorlar diye. Onlar için de sürpriz değil. Kılıçdaroğlu bir şey demedi, dinledi. Sonra çok aralamadı Baykal'ın olayı oldu."

Kemal Kılıçdaroğlu panikleten 'kaset' iddiası: ABD seyahatimle ilgili bir kayıt olduğu bilgisi geldi bel altı vuruşlar yanlış
Kemal Kılıçdaroğlu panikleten 'kaset' iddiası: ABD seyahatimle ilgili bir kayıt olduğu bilgisi geldi bel altı vuruşlar yanlış

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, kendisi hakkında son günlerde ortaya atılan 'kaset' iddialarına ilişkin konuştu. ABD'ye düzenlediği ziyaret sırasında çekildiği belirtilen bir kaydın olduğu duyumunu aldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Seyahatimle ilgili bir şey olduğu söylendi gelen bilgi bu." diye konuştu. Kaydın yayınlanması durumunda bir saat içinde sahte olduğunu ortaya koyacaklarını öne süren CHP lideri, "Bir dizi önlemler aldık, bunu saptayacak programlar var" dedi. Sözlerinin devamında siyasette 'bel altı vurmanın' yanlış olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gizlimiz saklımız yok, evimizin mutfağını bile açtık." diyerek kendisini savundu.


#Onur Öymen
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Deniz Baykal
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