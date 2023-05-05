CHP'li Onur Öymen'in Baykal'a kurulan kaset kumpasını anlattığı görüntüler yeniden gündem oldu: Raporda Kılıçdaroğlu yerine geçip partiyi değiştirir yazıyordu

Kemal Kılıçdaroğlu-Deniz Baykal-Onur Öymen
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ortaya atılan 'kaset' iddiaları, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçtiği süreçle ilgili anlattıklarını yeniden gündeme getirdi.
CHP'li Onur Öymen yıllar önce anlatmıştı
Öymen, geçtiğimiz senelerde katıldığı canlı yayında ABD'li John Hopkins Üniversitesi ile ortak çalışan İsveç merkezli İpekyolu Enstitüsü'nün hazırladığı raporu anlatmıştı. Öymen, Türkiye'de siyasetin dizayn edilmesi ile ilgili ifadelerin yer aldığı raporda, Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ın yerine geçeceğini yazdığını söylemişti.
Söz konusu raporu Kılıçdaroğlu'na götürdüğünü söyleyen Öymen, CHP liderinin kendisini tepki vermeden dinlediğini belirtmişti.
"Deniz Baykal istifaya zorlanır mecbur edilir"
Öymen'in geçtiğimiz senelerde yaptığı dikkat çeken açıklamadan satır başları şu şekilde:
Kılıçdaroğlu tepki vermeden dinledi
Kılıçdaroğlu'ya rapordan söz ettiğini söyleyen Öymen şöyle devam etti: